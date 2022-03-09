桃警連破網路「老師」假投資詐騙 行員機警阻詐警表揚

桃園市平鎮、龍潭地區64歲劉姓、68歲秦姓婦人分別在網路群組，誤信「股市老師投資帶你上天堂」，欲匯款「老師」戶頭代為投資，2人分別至平鎮中信銀行南中壢分行、合庫銀行龍潭分行匯款56萬、40萬元，2銀行員機警即時報警，保住2婦人老本，平鎮分局長吳明彥及龍潭警方今天向2銀行行員及超商店員頒發感謝狀和禮券，表揚銀行員和店員阻詐有功，避免民眾血本無回。

平鎮、龍潭警方指出，平鎮劉姓婦人至中信銀南中壢分行匯款56萬元，行員詢問，劉婦說要投資用，行員警覺是詐騙案，緊急通報警方，查出劉婦誤信網路「老師」投資虛擬貨幣獲利，龍潭秦姓婦人至合庫龍潭分行匯款40萬元，也是行員機警通報警方，查出秦婦在臉書看到投資廣告，連結Line群組「李國方」投顧老師，「李老師」佯稱調度資金投資，秦婦竟相信準備匯款，2起假投資詐騙案在銀行員、警方合作下阻詐成功。