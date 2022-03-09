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桃警連破網路「老師」假投資詐騙 行員機警阻詐警表揚

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市平鎮、龍潭地區64歲劉姓、68歲秦姓婦人分別在網路群組，誤信「股市老師投資帶你上天堂」，欲匯款「老師」戶頭代為投資，2人分別至平鎮中信銀行南中壢分行、合庫銀行龍潭分行匯款56萬、40萬元，2銀行員機警即時報警，保住2婦人老本，平鎮分局長吳明彥及龍潭警方今天向2銀行行員及超商店員頒發感謝狀和禮券，表揚銀行員和店員阻詐有功，避免民眾血本無回。

平鎮、龍潭警方指出，平鎮劉姓婦人至中信銀南中壢分行匯款56萬元，行員詢問，劉婦說要投資用，行員警覺是詐騙案，緊急通報警方，查出劉婦誤信網路「老師」投資虛擬貨幣獲利，龍潭秦姓婦人至合庫龍潭分行匯款40萬元，也是行員機警通報警方，查出秦婦在臉書看到投資廣告，連結Line群組「李國方」投顧老師，「李老師」佯稱調度資金投資，秦婦竟相信準備匯款，2起假投資詐騙案在銀行員、警方合作下阻詐成功。

平鎮、龍潭警方頒獎狀表揚2家銀行員機警保住2婦人積蓄，平鎮警方上月每周成功阻止1至2起詐騙案，吳明彥親自感謝中信銀行員機警阻詐，他表示，「道高一尺、魔高一丈」，最近網路群組連結假投顧、虛擬貨幣投資及網路點數假儲值等詐騙手法層出不窮，總是有的民眾誤信被騙，警方與金轄內金融機構建立聯防機制阻詐，也呼籲民眾不要隨意連結軟體投資群組，遇疑似詐騙情境，立即撥打165專線或110報案，避免積蓄被騙。

桃園平鎮一銀行員機警與警方阻詐守住婦人積蓄，平鎮分局長吳明彥（左三）率員表揚銀行員致謝。記者曾增勳／翻攝
桃園平鎮一銀行員機警與警方阻詐守住婦人積蓄，平鎮分局長吳明彥（左三）率員表揚銀行員致謝。記者曾增勳／翻攝
桃園龍潭一銀行員機警與警方阻詐守住婦人積蓄。圖／警方提供
桃園龍潭一銀行員機警與警方阻詐守住婦人積蓄。圖／警方提供

詐騙

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