僅因與前夫感情糾紛 狠母竟丟3歲女兒在車引擎蓋上淋雨

台中一名女子與前夫張男有感情糾紛，日前竟駕車至大雅路邊，堵在張男車前，將年僅3歲女兒抱至張車輛的引擎蓋上片刻，隨後才將女童抱回車內。情境示意圖。圖／Ingimage

台中李姓女子與前夫張男有感情糾紛，日前竟駕車至大雅路邊，堵在張男車前，將年僅3歲女兒抱至張車輛的引擎蓋上片刻，隨後才將女童抱回車內。台中市社會局表示，目前已聯繫上父親，將進行家訪調查，釐清事由並依規處理，全力維護兒少權益。

台中市李女與前夫張男因感情糾紛發生口角，竟於7日上午8時許，在大雅區民生路三段、得勝路口，駕駛黑色自小客車堵在張男紅色車前，並在眾目睽睽之下，將自己年僅3歲的女兒從車內抱出，重重的「放」在張男車輛引擎蓋上，約10秒後才又將女童抱回車內；脫序行徑全遭後車行車紀錄器拍下，向媒體投訴。

大雅警分局表示，後續有前往李女住處了解女童狀況，現場觀察女童活動狀況正常、身體無明顯外傷，但仍依職權將李女、張男雙方家暴通報及兒少保護案通報，並聯絡社會局家防中心社工。

台中市社會局表示，經警方比對畫面追查通報，社工已聯繫上小孩的父親，將進行家訪調查，進一步釐清事由並依規處理，全力維護兒少權益。

社會局強調，根據兒少權法第49條規定：「任何人不得對兒童及少年身心虐待或為不正當之行為」，違者可依同法第97條規定，處新臺幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱；或依同法第102條規定，要求家長配合親職教育課程。

社會局呼籲，不論民眾或家長，看到小孩受到傷害或不當對待，請立刻通報110或113，警方和社工將掌握相關事證與介入了解，以有效遏止不當行為，提供家庭協助。