男女騎機車同遊三貂角燈塔 下山路口被砂石車撞上命危

曾姓男子下午駕駛砂石車沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，在新北市貢寮區通往三貂角燈塔的路口，與下山雙載的機車發生碰撞。事故發生後，兩車都衝到對向車道，機車倒地，男騎士翻落護欄外，女乘客倒臥路邊。消防局救護人員趕到現場時，兩人均意識模糊，送醫急救。事故原因和肇事責任由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午3點左右接獲報案，台2線指標108公里附近，通往三貂角燈塔的路口發生交通事故，有兩人受傷。消防救護人員將男騎士和女乘客分送基隆長庚醫院、澳底保健站救治。警方也派員到場，指揮車輛單線雙向通行。

據了解，40多歲曾男駕駛曳引砂石車沿台2線行駛，在通過三貂角燈塔山路路口時，看到機車出現，來不及煞停，車頭往左偏移，仍撞上機車，停在台2線宜蘭往基隆方向車道右側護欄旁。

機車被砂石車猛烈撞擊後，倒在砂石車前方，男騎士彈飛後，掉落在護欄外的空地，女乘客倒在砂石車車頭和護欄間，兩人送醫時都意識模糊。

新北市台2線通往三貂角燈塔的路口，今天下午發生砂石車與機車碰撞事故，男騎士翻落護欄外，女乘客倒臥路邊，傷勢嚴重，事故原因和肇事責任由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

新北市台2線通往三貂角燈塔的路口，今天下午發生砂石車與機車碰撞事故，男騎士翻落護欄外，女乘客倒臥路邊，傷勢嚴重，事故原因和肇事責任由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

新北市台2線通往三貂角燈塔的路口，今天下午發生砂石車與機車碰撞事故，男騎士翻落護欄外，女乘客倒臥路邊，傷勢嚴重，事故原因和肇事責任由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝