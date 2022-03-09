快訊

調查局偵辦陸企在台挖角高科技人才 全台同步大搜索

20年沒換屋有多難？ 新北這3區屋主平均持有18年

計程車司機變身電纜線大盜釀住家停電 警方埋伏逮人

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

俄烏大戰，帶動廢五金等原料價格高漲，宵小鎖定台電電纜線行竊，嘉義縣朴子警分局上月底獲報，台電電纜接住家纜線遭竊，警方獲報，調監視器發現1輛計程車涉案，凌晨2點多，發現26歲侯男開計程車到東石鄉1處魚塭行竊，埋伏逮捕侯男及妻子郭姓女子，偵訊後依加重竊盜罪將侯男法辦。

警方調查，本月初獲報，六腳鄉有處台電電桿接住家電纜線遭竊，造成停電，住戶發現纜線遭竊，員警到場，發現遭竊賊剪斷部分電纜線遺留現場，擴大調閱監視器發現，竊嫌駕駛計程車行竊，組專案小組緝捕。

警方多日跟監、埋伏，凌晨2點多，發現侯男駕計程車前往東石鄉某魚塭行竊，得手正要駕車離去，員警逮捕侯男，將車上郭姓妻子一併帶回調查。清查發現，侯男在朴子警分局轄區偏鄉犯下4起電纜線竊案，起出電纜線長約160公尺，重約100餘公斤，銷贓銅價每公斤150元，侯男坦承不諱，供稱平日在外縣市開小黃，在朴子警分局轄區偏鄉，竊取電纜線銷贓 牟利，警方將擴大追查。

朴子警分局長陳至瑋說，國際銅價上漲成為宵小下手行竊目標，轄區部分空屋無人居住，屋外電纜線成為宵小覬覦目標，除持續加強轄區巡邏，並將擴大追查銷贓管道，打擊電纜線竊盜犯罪集團。

小黃司機侯姓男子變身電纜線大盜，釀住戶停電，朴子警分局員警埋伏逮人，查扣大批電纜線。記者魯永明／翻攝
小黃司機侯姓男子變身電纜線大盜，釀住戶停電，朴子警分局員警埋伏逮人，查扣大批電纜線。記者魯永明／翻攝
小黃司機侯姓男子變身電纜線大盜，釀住戶停電，朴子警分局員警埋伏逮人。記者魯永明／翻攝
小黃司機侯姓男子變身電纜線大盜，釀住戶停電，朴子警分局員警埋伏逮人。記者魯永明／翻攝
小黃司機侯姓男子變身電纜線大盜，釀住戶停電，朴子警分局員警埋伏逮人，查扣竊盜工具。記者魯永明／翻攝
小黃司機侯姓男子變身電纜線大盜，釀住戶停電，朴子警分局員警埋伏逮人，查扣竊盜工具。記者魯永明／翻攝

計程車 台電

延伸閱讀

民眾修樹壓斷電纜 新竹市南寮地區4千戶停電

影／303大停電 國民黨團批王美花應下台

影／侯友宜再談停電 期待政府用人適才適所、聽進專業

停電減稅 台南、屏東比照高雄0303營業額減為零

相關新聞

計程車司機變身電纜線大盜釀住家停電 警方埋伏逮人

俄烏大戰，帶動廢五金等原料價格高漲，宵小鎖定台電電纜線行竊，嘉義縣朴子警分局上月底獲報，台電電纜接住家纜線遭竊，警方獲報...

醉漢酒駕自摔狂流血 酒測值1.39稱「只喝半杯威士忌」

41歲陳姓男子近日騎機車訪友途中，行經連接雙北的中興橋時，突失控自摔，全身破皮流血，目擊民眾報警處理，警方到場發現陳男全...

市場撿到家鑰 男花2個月跟蹤、掌握他作息 偷走37萬

台北市張姓男子今年1月在濱江市場，撿到在市場工作的王姓男子家中鑰匙，心起歹念跟蹤王男回家，確認地址並花2個月時間掌握王男...

這麼好賺？領包裹日薪5000元 車手男被逮：第一次遇到

台中市花姓男子去年5月間應徵工作時，遇到詐騙集團提供日薪5000元的工作機會，僅要求花依約定領包裹即可，花不疑有他，依詐...

影／住民宿就能賺錢？多名男女淪為人頭戶 形同被拘禁

詐騙集團用到民宿住幾天，提供帳戶就可輕鬆賺錢的口號吸收人頭戶。5男3女加入後，疑被李男等3名詐團成員控制行動，有人試圖逃...

高雄三民區工廠今午竄火 9移工前腳剛走...幸運閃過

高雄市三民區銀杉街一處工廠，今下午1時2分許傳出火警，火勢猛烈竄出大量濃煙，高雄市消防局獲報後派出6個消防分隊前往灌救，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。