計程車司機變身電纜線大盜釀住家停電 警方埋伏逮人

俄烏大戰，帶動廢五金等原料價格高漲，宵小鎖定台電電纜線行竊，嘉義縣朴子警分局上月底獲報，台電電纜接住家纜線遭竊，警方獲報，調監視器發現1輛計程車涉案，凌晨2點多，發現26歲侯男開計程車到東石鄉1處魚塭行竊，埋伏逮捕侯男及妻子郭姓女子，偵訊後依加重竊盜罪將侯男法辦。

警方調查，本月初獲報，六腳鄉有處台電電桿接住家電纜線遭竊，造成停電，住戶發現纜線遭竊，員警到場，發現遭竊賊剪斷部分電纜線遺留現場，擴大調閱監視器發現，竊嫌駕駛計程車行竊，組專案小組緝捕。

警方多日跟監、埋伏，凌晨2點多，發現侯男駕計程車前往東石鄉某魚塭行竊，得手正要駕車離去，員警逮捕侯男，將車上郭姓妻子一併帶回調查。清查發現，侯男在朴子警分局轄區偏鄉犯下4起電纜線竊案，起出電纜線長約160公尺，重約100餘公斤，銷贓銅價每公斤150元，侯男坦承不諱，供稱平日在外縣市開小黃，在朴子警分局轄區偏鄉，竊取電纜線銷贓 牟利，警方將擴大追查。