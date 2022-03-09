醉漢酒駕自摔狂流血 酒測值1.39稱「只喝半杯威士忌」

陳男從萬華區前往三重區，途經中興橋自摔成傷。記者李隆揆／攝影

41歲陳姓男子近日騎機車訪友途中，行經連接雙北的中興橋時，突失控自摔，全身破皮流血，目擊民眾報警處理，警方到場發現陳男全身酒氣，酒測後酒測值竟高達1.39毫克，因陳男不願送醫，救護人員包紮後，警帶返偵詢後依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，陳男3月3日下午5時許騎車行經中興橋機車道，失控自摔倒致身體、右腿等多處受擦挫傷，當時穿著的長褲也破裂成短褲，相當狼狽，民眾報警後，員警發現陳男全身散發酒味，隨後測出酒測值高達1.39毫克。

陳男不願送醫，救護人員包紮後，見無大礙，隨員警返所偵詢；陳男供稱，他當天上午在家中獨飲「半杯威士忌」，下午要到新北市三重區找朋友，不慎失控自摔。警詢後依公共危險罪嫌將其送辦。

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