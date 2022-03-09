貝里斯貨輪擱淺台東海岸 拖拉失敗再等下次漲潮

昨天擱淺在台東富岡港外的貝里斯籍貨輪，今天上午拖離失敗，預計晚間9時漲潮再次拖拉，雖然目前尚未有油料外洩，航港局已要求船公司布置攔油索。

這艘貝里斯籍貨輪3月3日從中國煙台港出航，預計前往印尼蘇拉威西bahodopi，昨天上午因舵機故障，又碰上東北季風，將船推到富岡港岸際擱淺。

船公司從高雄請來拖船，利用今天上午9時漲潮拖拉，但是試了多次船身均未動，直到11時逐漸退潮後放棄，預計今天晚間9時再次漲潮時再嘗試脫離。

交通部航港局副局長劉志鴻接受媒體聯訪表示，未來幾天風浪會變小，滿潮水位會更高，更有利拖離，雖然目前尚未有油料外洩，但已要求船公司先布置攔油索。

這艘貝里斯籍船名UNIPROFIT貨輪，長100公尺，寬19.2公尺，噸位6653公噸。載運雜貨、油料：重油331.7公噸、柴油56.3公噸，船上16人（中國籍11人、印尼籍5人）。