市場撿到家鑰 男花2個月跟蹤、掌握他作息 偷走37萬

台北市張姓男子今年1月在濱江市場，撿到在市場工作的王姓男子家中鑰匙，心起歹念跟蹤王男回家，確認地址並花2個月時間掌握王男生活作息，決定犯案，偷走37萬新台幣及6萬元首飾。警方獲報追查，成功追回15萬，發現他跟王男不認識，詢後依竊盜罪嫌送辦。

張男辯稱他欠銀行錢，心起歹念下，已跟縱王男行蹤2個月，掌握他的生活作息，趁他出門時犯案。

警方調查，今年3月4日早上，張男（60歲）前往王男（40歲）的北安路家中偷竊，王男當天返家發現，立刻調閱家中監視器，確認家裡遭小偷報警。

警方調閱監視器追查，查出張男犯案後故意搭公車、捷運、計程車，再走路到自己停的機車處，騎車離開，製造斷點，混淆警方。

經4天偵辦，警方確認是張嫌所為，當天晚上持搜索票、拘票，趁他前往友人家中拘提。張嫌坦承犯行，主動帶警方到他的汽車上交出15萬贓款，辯稱其餘贓款已花光。