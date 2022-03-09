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這麼好賺？領包裹日薪5000元 車手男被逮：第一次遇到

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市花姓男子去年5月間應徵工作時，遇到詐騙集團提供日薪5000元的工作機會，僅要求花依約定領包裹即可，花不疑有他，依詐團指示在豐原的超商領貨後，再送到西屯區的客運寄放站，花完工後收到2000元酬勞、3000元車費，檢警調查，該包裹是鄭姓女子遭詐騙寄送的金融卡，花也供稱「第一次聽到這麼好賺的工作」，檢方依詐欺起訴花。

起訴指出，花姓男子（30歲）已有3、4年的工作經驗，但他為增加收入，經由朋友介紹，在LINE通訊軟體認識綽號「小文」的網友，該名網友向花提供一個領包裹的工作，一天的酬勞為2000元、另補貼車費3000元，完成領包裹交付到指定地點的工作，可領5000元。

花不疑有他，在去年5月20日中午12時許，前往台中市豐原區的超商，領取包裹後，再將包裹拿到位於西屯區的客運站寄放處，並留下收件人為一名林姓男子後離開，花向「小文」回報完成工作後，領到酬勞5000元。

不過檢警後來獲報，花領取的包裹，是詐騙集團在去年5月15日，向基隆市鄭姓女子謊稱有家庭代工的工作可提供，但需要提供金融卡，確認有提供金融卡後，會在帳戶內匯款2000元補助，鄭女不疑，將金融卡歹徒指示，寄送到台中市豐原的超商，並由花領走。

台中地檢署認為，花是有工作經驗的人，不會不知道現在有很多合法的貨運業者，收費實惠，不可能有人會以高薪另外聘人跑腿送包裹，一定是有意規避調查、隱瞞身分，包裹很可能是犯罪所得之物，且花也供稱，擔任工作前也不知道有這種送包裹跑腿就有的高薪工作，認定花是詐騙集團的共同正犯，今偵結起訴。

台中市花姓男子為了賺取日薪5000元的酬勞，去年5月間替歹徒領包裹，台中地檢署依詐欺罪偵結起訴。圖／本報資料照
台中市花姓男子為了賺取日薪5000元的酬勞，去年5月間替歹徒領包裹，台中地檢署依詐欺罪偵結起訴。圖／本報資料照

詐騙集團 超商

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