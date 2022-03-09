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影／住民宿就能賺錢？多名男女淪為人頭戶 形同被拘禁
詐騙集團用到民宿住幾天，提供帳戶就可輕鬆賺錢的口號吸收人頭戶。5男3女加入後，疑被李男等3名詐團成員控制行動，有人試圖逃跑，還被毒打。謝姓男子7日傍晚成功脫逃後報案，員警到民宿逮捕李男等3人，將全案移送基隆地檢署偵辦。檢察官複訊後，聲請羈押李男等3人，基隆地方法院裁定羈押禁見。
新北市瑞芳警分局7日傍晚接到謝男報案，詢問得知他誤信提供帳戶，住民宿幾天就能賺錢的圈套，被詐騙集團關在民宿中。詐團成員為了控制眾人行動，還涉嫌提供安非他命毒品給他們吸食。有人曾想逃跑，給果被李男等人聯手毆打。
瑞芳警分局長謝龍富指揮調度分局偵查隊和瑞芳、九份、金瓜石派出所警力，當晚前往詐團租住的日租套房圍捕，將屋內李男等10人帶回詢問案情，並查扣控制成員行動的童軍繩等證物。
據了解，詐欺集團在網路上宣稱只要到民宿住幾天，並提供存摺就可輕鬆賺錢的廣告，吸收人頭戶。5男3女加入後，2月底由李男等3人安排住進九份的民宿，住兩三天就換地方，告知每人酬勞是2萬元。李男扣留他們的證件並控制行動，以確保帳戶可以持續使用。
李男從5男3女中，挑出配合度較高的男子擔任跑腿角色，可獨自外出，其他7人都不能自由行動。有人後悔曾逃跑，結果被抓回毒打。 謝男逃跑時，曾有兩名男子追趕，最後仍脫身，央請路人幫忙報案。
警方偵詢後，依詐欺、妨害自由、傷害等罪嫌將全案送辦。基隆地檢署檢察官昨天複訊後，向法院聲請李男等3名詐騙集團成員。法官審理後，認有串證、逃亡之虞，裁准羈押禁見。
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