高雄三民區工廠今午竄火 9移工前腳剛走...幸運閃過

高雄市三民區銀杉街一處工廠，今下午1時2分許傳出火警，火勢猛烈竄出大量濃煙，高雄市消防局獲報後派出6個消防分隊前往灌救，無人員受傷受困，火勢約在1點30分撲滅，詳細起火原因正待釐清。

該間工廠為2層樓鐵皮建築，一樓主要作為倉庫以及存有彎管機台等，二樓則為外籍移工宿舍。

案發前宿舍有9名移工在屋內休息，一名目擊的移工指出，他們12:50分休息結束後準備回到工廠上班，沒想到離開宿舍不久，整間工廠就冒出大火，濃煙直竄天際。

9名住在宿舍的移工，今在屋外觀察火警情況，其中1人直言很幸運，還好火勢是在他們離開後才竄出，但火勢疑從2樓冒出，許多貴重物品都沒了。