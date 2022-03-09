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老翁搞丟敬老悠遊卡焦急萬分 警員正確分析掉在公車上

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市中正區和平島凃姓老翁焦急地走進派出所求助，表示從市區回家後，發現隨身攜帶的身分證和敬老悠遊卡不見了。警方內部查詢並沒有人撿到老翁證件，猜測可能掉落在公車上，詢問搭車時間和路線，再聯繫公車總站，果真在車上找到。老翁拿回證件，不斷感謝員警和公車處人員。

基隆市警二分局今天表示，凃姓老翁7日下午到和一路派出所報案，語氣有點著急和憂心，說他從基隆市區回家後，發現放在身上的身分證及敬老悠遊卡不見了。

所內警員許文明、鄭旭翔和簡欽威安撫老翁情緒，並詢問他外出地點後，打電話詢問轄區派出所，確認並沒有人拾獲並送交派出所。因為老翁是搭公車回和平島，搭車時會使用敬老悠遊卡，研判證件可能掉落在公車上。

警方問明老翁搭車時間、地點、路線和座位後，聯絡公車總站人員告知原委，公車處查出老翁搭乘的公車班次後，請司機協助尋找，果真在於老翁搭乘公車座位附近找到他的證件和敬老悠遊卡。

基隆市凃姓老翁遺失身分證和敬老悠遊卡，警方聯繫公車處人員在公車上找回，將證件還給他。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市凃姓老翁遺失身分證和敬老悠遊卡，警方聯繫公車處人員在公車上找回，將證件還給他。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市凃姓老翁遺失身分證和敬老悠遊卡，警員許文明、鄭旭翔和簡欽威協助在公車上找回來，將證件還給他。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市凃姓老翁遺失身分證和敬老悠遊卡，警員許文明、鄭旭翔和簡欽威協助在公車上找回來，將證件還給他。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市凃姓老翁遺失身分證和敬老悠遊卡，警方聯繫公車處人員在公車上找回，將證件還給他。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市凃姓老翁遺失身分證和敬老悠遊卡，警方聯繫公車處人員在公車上找回，將證件還給他。記者邱瑞杰／翻攝

公車 悠遊卡

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