快訊

俄烏戰爭引發美中俄三強角力 南韓新總統的燙手山芋

不只郭董預言缺電 張忠謀早為台積建最強不斷電系統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寫真裸照外流 謝忻錯愕 警追攝影公司電腦設備有無異常

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

謝忻驚爆上空裸照外流！她上個月拍攝一組大尺度性感照片，上半身全裸挑戰自我極限。未料毛片還沒處理好就外流，連遮點都沒後製，直接讓她正面走光。照片中的謝忻僅著內褲，上半身全裸靠著透膚上衣遮擋，胸前兩點若隱若現，大尺度照片外洩，讓謝忻十分錯愕，7日她在臉書發文表示，已報警處理。

台北市警方證實指出，松山派出所於3月1日接獲黃姓攝影師（46歲）報案「妨害電腦使用」，指稱疑似公司雲端硬碟遭到不明人士盜用，導致合作友人謝忻的個人照片外流。

經查，黃男的攝影公司位處新北市汐止區，台北市警方採取「單一窗口」制度，將案件轉給新北市警汐止分局偵辦。汐止警方接獲北市警方轉報此案，日前已由科偵小隊組成專案小組全力偵辦。

警方已要求該攝影公司將公司內所有包括主機、硬碟等相關電腦設備，全數送交警方進行調查。

據了解，初步仍不排除駭客盜照，但還是要進一步確認是否有人為惡意外流的情況。

藝人謝忻近日被不明人士在網路上傳播「大尺度」攝影照，表示已至警局報案；汐止警方強調全力偵辦中。圖／取自謝忻臉書
藝人謝忻近日被不明人士在網路上傳播「大尺度」攝影照，表示已至警局報案；汐止警方強調全力偵辦中。圖／取自謝忻臉書

汐止

延伸閱讀

謝忻的心情她最懂！熊熊痛斥「為何要檢討受害者」

大尺度照遭外洩謝忻「問心無愧」報警處理　黃捷、劉方慈力挺

謝忻數十張「大尺度」照遭惡意外流 警證實獲報組專案小組偵辦

謝忻另一批性感照也遭外流？尺度更大「近乎全裸」

相關新聞

住家瓦斯桶換管不慎閃火 瑞芳一對父子二度燒燙傷送醫

新北市瑞芳區昨晚有民眾在住家為桶裝瓦斯換管時，發生「閃火」意外，一對父子燒燙傷送醫。新北市消防局昨晚派員前往救援，兩人受...

老翁搞丟敬老悠遊卡焦急萬分 警員正確分析掉在公車上

基隆市中正區和平島凃姓老翁焦急地走進派出所求助，表示從市區回家後，發現隨身攜帶的身分證和敬老悠遊卡不見了。警方內部查詢並...

寫真裸照外流 謝忻錯愕 警追攝影公司電腦設備有無異常

謝忻驚爆上空裸照外流！她上個月拍攝一組大尺度性感照片，上半身全裸挑戰自我極限。未料毛片還沒處理好就外流，連遮點都沒後製，...

高雄港碼頭貨櫃車疑過彎翻覆 車頭狂竄大量濃煙

高雄港70號碼頭今上午11時30分許，一輛貨櫃車行經附近彎道時，疑似過彎速度過快，在新生路和亞太路口發生翻覆，貨櫃傾倒在...

被禁用手機後墜樓 他跟爸媽最後一句話：出去走走

曾姓國中生今天半夜因使用手機問題跟家人吵架，獨自回房後默默離家，家人問他去哪，他回說「出去走走」，孰料沒多久就發生墜樓憾...

遠百竹北傳竊案 女子逛街摸走店員錢包、高檔外套遭逮

遠東百貨竹北店4日驚傳竊案，新竹縣警局竹北分局今日指出，上周五接獲遠百竹北店2家專櫃店員報案，稱櫃上物品及金錢遭竊，合計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。