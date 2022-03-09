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寫真裸照外流 謝忻錯愕 警追攝影公司電腦設備有無異常
謝忻驚爆上空裸照外流！她上個月拍攝一組大尺度性感照片，上半身全裸挑戰自我極限。未料毛片還沒處理好就外流，連遮點都沒後製，直接讓她正面走光。照片中的謝忻僅著內褲，上半身全裸靠著透膚上衣遮擋，胸前兩點若隱若現，大尺度照片外洩，讓謝忻十分錯愕，7日她在臉書發文表示，已報警處理。
台北市警方證實指出，松山派出所於3月1日接獲黃姓攝影師（46歲）報案「妨害電腦使用」，指稱疑似公司雲端硬碟遭到不明人士盜用，導致合作友人謝忻的個人照片外流。
經查，黃男的攝影公司位處新北市汐止區，台北市警方採取「單一窗口」制度，將案件轉給新北市警汐止分局偵辦。汐止警方接獲北市警方轉報此案，日前已由科偵小隊組成專案小組全力偵辦。
警方已要求該攝影公司將公司內所有包括主機、硬碟等相關電腦設備，全數送交警方進行調查。
據了解，初步仍不排除駭客盜照，但還是要進一步確認是否有人為惡意外流的情況。
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