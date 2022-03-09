韓國歐爸陪聊一個月 女沖昏頭險被騙走35萬

八德警分局指出，四維派出所警員謝永靖、黃子瑋昨天在轄區巡邏時，接獲來電稱轄內介壽路銀行疑似有詐騙案件，隨即趕往現場處理，發現是吳姓女子（50歲）要臨櫃匯款35萬4000元，被行員察覺有異報案。

八德區吳姓女子在IG遇到詐騙集團，對方陪聊一個月後以「海關通行費」名目要求她匯款35萬餘元，昨天臨櫃被行員察覺有異報案。記者楊湛華／翻攝

吳女向警方表示，自己透過社群軟體Instagram認識一名自稱在美國工作的韓國網友Kevin，經過一個多月交談甚歡，而他進日稱要從美國寄首飾、項鍊及精品包包給她，但需支付一筆海關通行費予快遞公司，以協助處理相關事宜，因此才到銀行臨櫃匯款至對方的指定帳戶。

警方了解情形後，苦口婆心勸吳女千萬別上當，並告知這是常見假交友真詐財的詐騙手法，且經查該網友提供的帳號已被通報為警示；吳女聽完警方分析，也覺得很可能遭詐騙，便打消匯款念頭，非常感謝警方及銀行行員的幫忙。