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被禁用手機後墜樓 他跟爸媽最後一句話：出去走走
曾姓國中生今天半夜因使用手機問題跟家人吵架，獨自回房後默默離家，家人問他去哪，他回說「出去走走」，孰料沒多久就發生墜樓憾事。警消到場時，曾姓少年倒臥社區中庭、無呼吸心跳，緊急送醫仍亡；他爸媽不敢置信，頻說「叫我們怎麼接受」。
新北市警方今天半夜1點24分接獲墜樓意外，報案人稱新店一處社區有人跳樓，派員趕抵。救護人員到場，發現曾男（14歲）全身多處骨折、出血，無呼吸心跳，緊急CPR送新店慈濟醫院搶救，但疑因致命部位受創，於半夜2點24分宣告不治。
當時「砰」一聲巨響，社區住戶紛紛探頭查看，曾男爸媽聽到聲音也出外查看，一眼就認出是自己的兒子，嚇得跑下樓，警方到場詢問「發生什麼事」卻始終無法言語，情緒激動流淚。
據了解，曾男爸媽昨天晚上管制他不能用手機，雙方吵架起衝突，事後曾男負氣回房。今天半夜曾男對他爸媽說「要出門走走」，他家人以為只是單純散心，完全沒想到竟然就此墜樓，仍不清楚怎麼會發生憾事。
警方在現場拉起封鎖線採證，經調查，曾男家住該社區5樓，在案發地同棟大樓7樓，有梯間的窗戶被打開，初判曾男離家後爬上樓就發生意外；排除外力介入因素。
他家屬對死因無意見，警方依程序報請檢察官相驗釐清死因，並協助家屬處理後事。
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