快訊

大S新婚丈夫具俊曄抵台 商務通關入境直奔防疫旅館

遠百竹北傳竊案 女子逛街摸走店員錢包、高檔外套遭逮

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導

遠東百貨竹北店4日驚傳竊案，新竹縣警局竹北分局今日指出，上周五接獲遠百竹北店2家專櫃店員報案，稱櫃上物品及金錢遭竊，合計損失2萬8800元。經調閱監視器，警方鎖定1名張姓慣竊，昨日至她住處查緝到案，並追回全數贓物，全案依竊盜罪移送新竹地檢署偵辦。

張姓女子趁著到遠北竹北店逛街偷走店員錢包內現金。記者巫靜婷／翻攝
張姓女子趁著到遠北竹北店逛街偷走店員錢包內現金。記者巫靜婷／翻攝

監視器畫面中，張姓女子左顧右盼，趁著店員不注意及躲避路過民眾視線，悄悄偷走店員的錢包內8000元，接著還走到其他樓層專櫃偷走價值2萬800元的的藍色大衣外套，等到店員發現時，張女早已離開現場，並將偷來的大衣外套妥善用大袋子藏起，試圖躲避警方追緝。

六家所所長胡淙惟表示，接獲報案立即成立專案小組調查，並鎖定張姓慣竊涉案，8日至她的住處查緝到案，並於家中查獲她偷的大衣外套及現金8000元，全案依竊盜罪移送新竹地檢署偵辦。

竹北警方呼籲，扒竊案件多發生在人潮聚集之處，特別是人多擁擠的情形下，趁被害者不注意時行竊，作案過程極為短暫，不易被人發覺，呼籲逛市場、百貨的民眾一定要提高警惕，看顧好自己隨身財物並妥善保管，避免竊賊有機可乘。

張姓女子趁著到遠北竹北店逛街偷走店員錢包內現金。記者巫靜婷／翻攝
張姓女子趁著到遠北竹北店逛街偷走店員錢包內現金。記者巫靜婷／翻攝
張姓女子4日逛遠北竹北店竟順手偷走專櫃藍色大衣。記者巫靜婷／翻攝
張姓女子4日逛遠北竹北店竟順手偷走專櫃藍色大衣。記者巫靜婷／翻攝
張姓女子趁著到遠北竹北店逛街偷走店員錢包內約8000元現金。記者巫靜婷／翻攝
張姓女子趁著到遠北竹北店逛街偷走店員錢包內約8000元現金。記者巫靜婷／翻攝
張姓女子4日逛遠北竹北店竟順手偷走專櫃藍色大衣。記者巫靜婷／翻攝
張姓女子4日逛遠北竹北店竟順手偷走專櫃藍色大衣。記者巫靜婷／翻攝

新竹 竊盜

延伸閱讀

桃園7社區電線竊案民眾憂 警抓犯嫌破案警局長頒獎金

竹北鳳山溪水月景觀橋工程延宕 公所拚6月完工通車

全台大停電！新光三越、遠百、SOGO、漢神這些據點延後開店

遠百竹北周邊塞車問題未解 民代要求縣府應通盤檢討

相關新聞

住家瓦斯桶換管不慎閃火 瑞芳一對父子二度燒燙傷送醫

新北市瑞芳區昨晚有民眾在住家為桶裝瓦斯換管時，發生「閃火」意外，一對父子燒燙傷送醫。新北市消防局昨晚派員前往救援，兩人受...

新店14歲少年不明原因墜樓 社區7樓墜落中庭送醫仍亡

新北市新店區今天傳出墜樓死亡案。一名曾姓國中生今天半夜1點多，不明原因從社區7樓墜下，墜地聲響大，當地住戶探頭查看，赫然...

遠百竹北傳竊案 女子逛街摸走店員錢包、高檔外套遭逮

遠東百貨竹北店4日驚傳竊案，新竹縣警局竹北分局今日指出，上周五接獲遠百竹北店2家專櫃店員報案，稱櫃上物品及金錢遭竊，合計...

女登山客身體不適 空勤直升機海諾南山救人

鄭姓女子與朋友從台北市南下高雄，登上海諾南山，不料，今天凌晨鄭女疑出現高山症，身體不適，隊友立即求救，台中市消防局接獲報...

驚魂30HR！嫗村內狂繞8小時 醒來問「怎麼那麼多人？」

彰化伸港鄉劉姓老婦於3月7日上午疑因失智症徒步外出後，不知去向，直到晚間6點多也未見她返家，當晚寒流來襲，警方不敢大意，...

BMW追撞曳引車 安全氣囊爆開救了他一命

高雄市小港區沿海二路今天凌晨發生車禍，駕駛BMW轎車的男子一時恍神，追撞停等紅燈的曳引車，失控偏向，又撞上左側車道貨車，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。