遠百竹北傳竊案 女子逛街摸走店員錢包、高檔外套遭逮
遠東百貨竹北店4日驚傳竊案，新竹縣警局竹北分局今日指出，上周五接獲遠百竹北店2家專櫃店員報案，稱櫃上物品及金錢遭竊，合計損失2萬8800元。經調閱監視器，警方鎖定1名張姓慣竊，昨日至她住處查緝到案，並追回全數贓物，全案依竊盜罪移送新竹地檢署偵辦。
監視器畫面中，張姓女子左顧右盼，趁著店員不注意及躲避路過民眾視線，悄悄偷走店員的錢包內8000元，接著還走到其他樓層專櫃偷走價值2萬800元的的藍色大衣外套，等到店員發現時，張女早已離開現場，並將偷來的大衣外套妥善用大袋子藏起，試圖躲避警方追緝。
六家所所長胡淙惟表示，接獲報案立即成立專案小組調查，並鎖定張姓慣竊涉案，8日至她的住處查緝到案，並於家中查獲她偷的大衣外套及現金8000元，全案依竊盜罪移送新竹地檢署偵辦。
竹北警方呼籲，扒竊案件多發生在人潮聚集之處，特別是人多擁擠的情形下，趁被害者不注意時行竊，作案過程極為短暫，不易被人發覺，呼籲逛市場、百貨的民眾一定要提高警惕，看顧好自己隨身財物並妥善保管，避免竊賊有機可乘。
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