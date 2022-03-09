老婦險遭假檢警詐走132萬 警方農會聯手勸阻

嘉義縣太保市70多歲方姓老農婦，接獲假郵局員工來電，誆稱戶頭遭盜領，前天下午著急到太保市農會新埤分部，要解除132萬元定存提領，行員發覺有異，通報警方到場，警方查證發現，老婦是遭「假檢警」老梗詐騙集團，差點被騙走畢生積蓄，幸好被及時勸阻，老婦人非常感謝警方及農會。

水上警分局太保分駐所獲報，方姓老婦人要解除定存提領，詢問用途，老婦講不清楚，行員趕緊請員警到場，查證得知老婦先接獲假郵局員工來電，誆稱她郵局戶頭裡32萬元遭盜領，告知她恐涉及刑案，將電話轉接至台北市警局。

接著老婦又接到假冒警察詐騙男子來電詢問，金融帳戶多少現金？她答稱有132萬元，假警察告知她，近日郵局、農會戶頭現金恐遭人盜領，告知她要處理才不會被盜領。

老婦信以為真，到太保農會新埤分部要解除定期存款全數提領，經現場員警說明「檢警單位絕對不會這麼做！」，告知是常見詐騙手法，老婦人才驚覺受騙，保住畢生積蓄。