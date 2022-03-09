快訊

大S新婚丈夫具俊曄抵台 商務通關入境直奔防疫旅館

婦人到淡水登山賞櫻迷路 警消摸黑上山救援成功

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有2名婦人日前結伴到淡水區楓樹湖桃花源登山步道賞櫻踏青，接著再往山裡前進之後卻迷路3個多小時，眼看天色漸晚趕緊撥打手機報案求救，警消人員利用手機定位迅速找到她們，平安接駁下山。

54歲許姓婦人與60歲黃姓婦人是在3日中午前往淡水楓樹湖山區賞櫻，之後原本打算轉往山仔頂登山步道，豈料中途轉錯了彎，朝向另一端的陽明山前進，等到發現走錯路的時候已經失去方向，迷途走了3個多小時。

這時已是傍晚太陽下山，體力也逐漸耗盡，幸好手機還有電且訊號良好，連忙打電話報案求救。淡水警分局於下午5時30分獲報後，立即由水源派出所警員曾首峴、盧威廷會同消防人員上山，依靠手機定位花了1個半小時，找到了體力不支的2名婦人。

她們見到救援團隊抵達終於安心，更驚嘆2人迷途走了3個多小時，警消居然只用了1個多小時就找到她們，除了連聲道謝，也頻頻稱讚警消的救援效率。

淡水警分局呼籲，民眾從事登山等活動應評估身體狀況、結伴同行、留意當地天氣變化，如果發現迷路，應檢視手機剩餘電源趕緊報案求助，最好不要在山裡越走越深，才能避免發生危險。

警方和消防人員利用手機定位，迅速找到在山裡迷途的婦人。圖／警方提供
警方和消防人員利用手機定位，迅速找到在山裡迷途的婦人。圖／警方提供

淡水 登山步道 賞櫻

延伸閱讀

淡水開港160週年 淡江大學VR重現歷史場景

新手必看 登山必備的炊煮裝備

史上最多！淡水紫藤咖啡園「上億朵紫藤花苞」月中綻放，開園日再提前

蘇晏霈登山被追問結婚進度 她曝：近期發喜糖給大家

相關新聞

住家瓦斯桶換管不慎閃火 瑞芳一對父子二度燒燙傷送醫

新北市瑞芳區昨晚有民眾在住家為桶裝瓦斯換管時，發生「閃火」意外，一對父子燒燙傷送醫。新北市消防局昨晚派員前往救援，兩人受...

被禁用手機後墜樓 他跟爸媽最後一句話：出去走走

曾姓國中生今天半夜因使用手機問題跟家人吵架，獨自回房後默默離家，家人問他去哪，他回說「出去走走」，孰料沒多久就發生墜樓憾...

遠百竹北傳竊案 女子逛街摸走店員錢包、高檔外套遭逮

遠東百貨竹北店4日驚傳竊案，新竹縣警局竹北分局今日指出，上周五接獲遠百竹北店2家專櫃店員報案，稱櫃上物品及金錢遭竊，合計...

女登山客身體不適 空勤直升機海諾南山救人

鄭姓女子與朋友從台北市南下高雄，登上海諾南山，不料，今天凌晨鄭女疑出現高山症，身體不適，隊友立即求救，台中市消防局接獲報...

驚魂30HR！嫗村內狂繞8小時 醒來問「怎麼那麼多人？」

彰化伸港鄉劉姓老婦於3月7日上午疑因失智症徒步外出後，不知去向，直到晚間6點多也未見她返家，當晚寒流來襲，警方不敢大意，...

BMW追撞曳引車 安全氣囊爆開救了他一命

高雄市小港區沿海二路今天凌晨發生車禍，駕駛BMW轎車的男子一時恍神，追撞停等紅燈的曳引車，失控偏向，又撞上左側車道貨車，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。