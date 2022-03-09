婦人到淡水登山賞櫻迷路 警消摸黑上山救援成功
新北市有2名婦人日前結伴到淡水區楓樹湖桃花源登山步道賞櫻踏青，接著再往山裡前進之後卻迷路3個多小時，眼看天色漸晚趕緊撥打手機報案求救，警消人員利用手機定位迅速找到她們，平安接駁下山。
54歲許姓婦人與60歲黃姓婦人是在3日中午前往淡水楓樹湖山區賞櫻，之後原本打算轉往山仔頂登山步道，豈料中途轉錯了彎，朝向另一端的陽明山前進，等到發現走錯路的時候已經失去方向，迷途走了3個多小時。
這時已是傍晚太陽下山，體力也逐漸耗盡，幸好手機還有電且訊號良好，連忙打電話報案求救。淡水警分局於下午5時30分獲報後，立即由水源派出所警員曾首峴、盧威廷會同消防人員上山，依靠手機定位花了1個半小時，找到了體力不支的2名婦人。
她們見到救援團隊抵達終於安心，更驚嘆2人迷途走了3個多小時，警消居然只用了1個多小時就找到她們，除了連聲道謝，也頻頻稱讚警消的救援效率。
淡水警分局呼籲，民眾從事登山等活動應評估身體狀況、結伴同行、留意當地天氣變化，如果發現迷路，應檢視手機剩餘電源趕緊報案求助，最好不要在山裡越走越深，才能避免發生危險。
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