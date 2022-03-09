7旬翁想當不老騎士 騎車看海遭困大學校園

高雄75歲的辛姓老翁平日接送愛孫上、下學，日前他完成每日任務後，一時興起想到西子灣看海，一大早就化身不老騎士，獨自從燕巢住家騎了一個多小時的機車，雖然順利抵達西子灣，卻被困在中山大學校園中，所幸經警方及學生協助，順利讓他脫困，員警離開前還不忘詢問「有看到海嗎？」辛翁笑著回「海很美。」

中山大學學生合力將老翁的機車抬出禁駛區，順利讓老翁脫困回家。記者張議晨／翻攝

家住燕巢的辛姓老翁，平日主要負責騎機車接送愛孫上學，偶爾趁著空檔四處騎車兜風，看看各地不同的景色；日前他見天氣晴朗，腦中浮現「好久沒看海了」，於是早上7時許，完成每日送愛孫上學的任務後，就騎著機車直奔西子灣而去。

從燕巢到西子灣車程約1個多小時，老翁雖然順利抵達目的地，但離開時卻受困在中山大學廣大的校園中，繞了許久還是找不到出口，宛如在校園裡碰到鬼打牆，接近中午時見還未脫困，趕緊打電話給劉姓妻子，「我被困在校園裡了，快來幫我」。

劉婦接到電話後，從燕巢搭車到鼓山分局鼓山派出所報案，員警獲報後，立即開車載著劉婦前往校園找人，後來經電話聯繫，確認附近建築後，順利在校園裡的學生宿舍附近，找到迷途的辛翁。

警方表示，辛翁因不熟悉路況，竟連人帶車受困在校園禁駛區內，所幸經多名熱心學生相助，一起將機車合力抬起跨過禁駛區的欄杆，讓人、車得以脫困。