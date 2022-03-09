女登山客身體不適 空勤直升機海諾南山救人

鄭姓女子與朋友從台北市南下高雄，登上海諾南山，不料，今天凌晨鄭女疑出現高山症，身體不適，隊友立即求救，台中市消防局接獲報案，立即轉報高雄市消防局，救護人員連夜登山救人，並通報空勤總隊派遣直升機搶救，今天上午空勤直升機降落營地，立即將鄭女救下山送醫，挽回一命。

鄭姓女子（右）登海諾南山，因身體不適，經救護人員及空勤總隊接力救下山。記者林保光／翻攝

據了解，40歲的鄭姓女子與隊友及領隊共5人，3月7日由高雄梅山天池，登向海拔3173公尺的海諾南山，昨天抵達海諾南山山頂營地，但到今天凌晨2點多，鄭女卻疑出現高山症症狀，持續咳嗽及抽蓄，隊友見鄭女病情危急，馬上向山下朋友求助，朋友立即打119求救。接到報案的台中市消防局才趕緊轉報高雄市消防局派人上山救人。

高雄市消防局動員茂林、寶來、桃源等消防隊隊員，以及林務局六龜工作站人員一起上山，因天氣狀況許可，隨即通報空勤總隊支援。