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女登山客身體不適 空勤直升機海諾南山救人
鄭姓女子與朋友從台北市南下高雄，登上海諾南山，不料，今天凌晨鄭女疑出現高山症，身體不適，隊友立即求救，台中市消防局接獲報案，立即轉報高雄市消防局，救護人員連夜登山救人，並通報空勤總隊派遣直升機搶救，今天上午空勤直升機降落營地，立即將鄭女救下山送醫，挽回一命。
據了解，40歲的鄭姓女子與隊友及領隊共5人，3月7日由高雄梅山天池，登向海拔3173公尺的海諾南山，昨天抵達海諾南山山頂營地，但到今天凌晨2點多，鄭女卻疑出現高山症症狀，持續咳嗽及抽蓄，隊友見鄭女病情危急，馬上向山下朋友求助，朋友立即打119求救。接到報案的台中市消防局才趕緊轉報高雄市消防局派人上山救人。
高雄市消防局動員茂林、寶來、桃源等消防隊隊員，以及林務局六龜工作站人員一起上山，因天氣狀況許可，隨即通報空勤總隊支援。
今天清晨空勤勤總隊第三大隊大隊長林立威與副駕駛姜介山、機工長徐史瑾，乘編號NA713黑鷹直升機，今天上午7點30分起飛，約20多分鐘後到達海諾南山營地空域，上午8點10分降落營地，將鄭女救上直升機，鄭女意識清楚，上午8點30分載鄭女到屏東里港隆翔公園降落，交由救護人員，將鄭女送旗山醫院治療，才挽救鄭女一命。
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