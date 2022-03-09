雲林阿公路倒台中 警查出真相才知他出門一騎108公里
台中警方在6日巡邏時，在大坑山區路旁發現一名賴姓老翁在機車旁路倒，疑體力不支，警方前往關懷，發現老翁在當天中午已被通報失蹤，且住居地在108公里外的雲林縣，將賴翁帶回後通知家屬，家屬告知賴翁有失智症，一早騎機車出門未告知家人，中午用餐都沒回家，才通報協尋，沒想到賴翁一路從雲林騎到台中。
台中市第五警分局東山所巡佐洪振強、警員葉威廷6日下午5時許巡邏時，在北屯區東山路、民興巷發現賴姓老翁（87歲）神情呆滯坐在路邊，旁邊還倒著一台機車。
警方前往詢問，賴翁告知，只是無聊隨便騎機車晃，因體力不支才會倒在路旁，警方查詢資料發現，賴翁已被雲林的家人通報緊急協尋，趕緊通知家人到場。
賴翁家屬告知，賴翁患有失智症，平時就喜歡在雲林住家附近騎車兜風，當天上午8時許，賴翁騎車出門未告知家人，但到了中午用餐時間卻仍未返家，家屬發現事情不對，下午1時許，趕緊向雲林警方通報緊急協尋，家人也四處找尋，結果在通報失蹤4小時後，才接到台中警方通知尋獲，幸好賴翁沒有大礙。
台中市第五警分局長林沐弘說，同仁勇於任事、熱心積極，適時伸出援手，主動協助民眾找到迷失家屬，避免憾事發生。呼籲大眾多注意家中年長者，若有失智或易走失現象，可配戴定位手環，或是將家屬聯絡資訊放置在明顯處，讓熱心民眾或警方快速聯絡家屬。
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