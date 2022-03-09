驚魂30HR！嫗村內狂繞8小時 醒來問「怎麼那麼多人？」

彰化伸港鄉劉姓老婦於3月7日上午疑因失智症徒步外出後，不知去向，直到晚間6點多也未見她返家，當晚寒流來襲，警方不敢大意，與民間救難協會調閱監視器畫面，但老婦在自己村內繞了8小時，警方來來回回查看畫面追蹤，隔天下午終於在海尾村樹林深處尋獲已失溫虛弱躺於地上的劉姓老婦。

警方指出，劉婦開口第一句話是「怎麼那麼多人在我家？」似乎以為自己還在自家床上，一覺醒來卻被眾人圍住，已搞不清楚過去30個小時的驚魂。

警方表示，劉婦家人原以為她到附近蒜頭工廠找人聊天，到了晚間才發現她沒回家，因年事已高且有失智症，伸港分駐所成立專案小組，並商請彰化縣救難協會、台中市浩霆救援協會及在地熱心民眾共同協助尋找，在伸港鄉海尾村與什股村組隊進行地毯式搜尋。

劉婦走失過程的畫面今天曝光，路口監視器雖然可看見劉婦身影，但警方發現她在大同村內繞了8個小時又走到中興海尾繞了3個多小時，接著沿著大排水溝走到抽水站，來來回回比對才確認她行經方向，老婦沿路斷斷續續在路旁坐下休息，搜救人員終於在昨天下午近兩點在海尾路偏僻農舍後面的防風林發現她躺臥在地，尋人任務圓滿落幕。