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BMW追撞曳引車 安全氣囊爆開救了他一命
高雄市小港區沿海二路今天凌晨發生車禍，駕駛BMW轎車的男子一時恍神，追撞停等紅燈的曳引車，失控偏向，又撞上左側車道貨車，車內安全氣囊爆開，救了他一命，其他2車司機未受傷，3人經酒測，無酒精反應，確實肇事原因由警方調查中。
據了解，今天凌晨5點許，杜姓男子（31歲）駕駛BMW X6轎車，沿高雄市小港區沿海二路往南，接近沿海二路與中林路口，在右轉車道上，正有1輛曳引車停等紅燈，但杜姓男子沒及時停車，追撞曳引車尾，在猛烈撞擊下，車身偏向左邊車道，不巧左側直行車道1輛小貨車正好開近停等線，也受波及。杜的BMW轎車車頭全毀，小貨車也被撞得車身損毀，零件四散，車禍現場一片狼藉，交通阻。
杜姓男子車禍時，被夾在車內昏倒，曳引車司機趕緊報警，警、消趕到車禍現場，將杜姓男子救出，送往小港醫院急救後清醒，已無大礙。
警方對杜姓男子和另2名司機酒測，沒酒精反應。杜稱他準備回家，開車時一時恍惚，不知道何因雨就追撞上前方貨車，幸好車禍發生時，車內安全氣囊爆開，才救了他一命。
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