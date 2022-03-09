改裝車呼嘯顧人怨 台南環警監聯合稽查遏歪風

改裝車輛呼嘯而過噪音引發民怨，台南市善化警方昨會同交通警察大隊、市府環保局及麻豆監理站聯手出擊，擇定台19線與國道8號側車道路口執行「環警監聯合稽查」，針對改裝車輛強力告發或通知召回檢驗，展現執法力度與強度。

警方說，本次聯合稽查勤務攔查各式車輛97輛，開罰改裝車輛37件、無照駕駛3件、大貨車行車記錄器未依規定使用1件、牌照借供他車使用1件、使用他車號牌1件，總43件。

另通報環保局召回檢測9件，限期實施複檢，亦將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，並轉由相關權責機關召回檢驗。

警方說，依噪音管制法規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人處1800元以上、3600元以下罰鍰，並通知限期改善。若有改裝車燈、裝設高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規行為，警察及監理單位將依道路交通管理處罰條例開罰。