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新店14歲少年不明原因墜樓 社區7樓墜落中庭送醫仍亡
新北市新店區今天傳出墜樓死亡案。一名曾姓國中生今天半夜1點多，不明原因從社區7樓墜下，墜地聲響大，當地住戶探頭查看，赫然發現有人墜地，嚇得報警。警消趕抵，曾姓少年已沒有呼吸心跳，經送醫搶救逾半小時仍不治；詳細墜樓原因待警方釐清。
據了解，曾姓少年（14歲）跟爸媽同住在新店區國校路一處社區，昨天晚上曾男因使用手機問題跟家人吵架，曾男負氣回房間後，今天半夜1點22分，因不明原因從社區7樓墜下，墜落至社區中庭。
社區住戶聽聞「砰」巨響，探頭驚見有人墜樓，立刻打119。警消到場時曾男已多處骨折、出血，無生命跡象，救護人員一邊CPR，一邊將他送新店慈濟醫院搶救，仍不幸死亡。曾男父母頻頻不敢置信，後續已配合警方釐清墜樓原因。
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