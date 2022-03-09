快訊

蘋果新品／iPhone SE 3攻平價、iPad Air 5新色爭豔 售價、開賣日總整理

拜登宣布禁俄油氣進口 坦承美國付出代價不小

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新店14歲少年不明原因墜樓 社區7樓墜落中庭送醫仍亡

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市新店區今天傳出墜樓死亡案。一名曾姓國中生今天半夜1點多，不明原因從社區7樓墜下，墜地聲響大，當地住戶探頭查看，赫然發現有人墜地，嚇得報警。警消趕抵，曾姓少年已沒有呼吸心跳，經送醫搶救逾半小時仍不治；詳細墜樓原因待警方釐清。

據了解，曾姓少年（14歲）跟爸媽同住在新店區國校路一處社區，昨天晚上曾男因使用手機問題跟家人吵架，曾男負氣回房間後，今天半夜1點22分，因不明原因從社區7樓墜下，墜落至社區中庭。

社區住戶聽聞「砰」巨響，探頭驚見有人墜樓，立刻打119。警消到場時曾男已多處骨折、出血，無生命跡象，救護人員一邊CPR，一邊將他送新店慈濟醫院搶救，仍不幸死亡。曾男父母頻頻不敢置信，後續已配合警方釐清墜樓原因。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

新北市新店區一名曾姓國中生，今天半夜1點多不明原因墜樓，墜落社區中庭當場沒了呼吸心跳，送醫搶救仍亡。記者翁至成／攝影
新北市新店區一名曾姓國中生，今天半夜1點多不明原因墜樓，墜落社區中庭當場沒了呼吸心跳，送醫搶救仍亡。記者翁至成／攝影
新北市新店區一名曾姓國中生，今天半夜1點多不明原因墜樓，墜落社區中庭當場沒了呼吸心跳，送醫搶救仍亡。記者翁至成／攝影
新北市新店區一名曾姓國中生，今天半夜1點多不明原因墜樓，墜落社區中庭當場沒了呼吸心跳，送醫搶救仍亡。記者翁至成／攝影
曾姓少年今天半夜不明原因墜樓，墜落社區中庭當場沒了生命跡象，送醫搶救仍亡。警方採證後，用水和掃把清洗地上血跡。記者翁至成／攝影
曾姓少年今天半夜不明原因墜樓，墜落社區中庭當場沒了生命跡象，送醫搶救仍亡。警方採證後，用水和掃把清洗地上血跡。記者翁至成／攝影

父母 骨折

延伸閱讀

新店「地政專車」巡迴服務10日到坪林 供民眾辦理業務

台東關山鎮修女長期為社區付出 志工製作橘紅色圍脖贈送

台中大火男墜樓摔車頂獲救 女車主慶幸：幸好有停那

影／台中住宅火警 民眾在鐵窗等待救援 傳有人因高溫墜樓

相關新聞

影／行車糾紛！騎士竟在橋上出腳踹機車 對方當場慘摔

新北市歐、張兩名騎士，今天上午因行車糾紛互起口角，張男竟於新北市樹林區陸橋上，以腳踹倒歐男機車，導致歐男重心不穩，連人帶...

新店14歲少年不明原因墜樓 社區7樓墜落中庭送醫仍亡

新北市新店區今天傳出墜樓死亡案。一名曾姓國中生今天半夜1點多，不明原因從社區7樓墜下，墜地聲響大，當地住戶探頭查看，赫然...

名車「開啟自駕」 國道害命

四十六歲江姓男子前晚駕特斯拉轎車上國道開啟自駕輔助系統，不慎撞上施工國道工程車，事故後俞姓工人要擺設交通椎，四十歲江姓男...

台中休旅車、小貨車對撞車頭均凹陷近全毀 4人受傷送醫

台中市薛姓市民晚間駕駛休旅車行經太平區太堤東路時，和對向由莊姓男子駕駛的小貨車對撞，薛和車上另兩名男子，以及莊男都受多處...

不滿父母管教縱火...離去還將唯一出口反鎖 16歲少年遭起訴

16歲柯姓少年因不滿父母管教，去年9月間竟於凌晨家人熟睡時在家縱火，還反鎖家門，幸僅1人嗆傷送醫。新北地檢署今天偵結，依...

官田工業區傳火警廠房疏散 消防出動12車26人及時撲滅

台南市官田工業區一間鐵材工廠今下午1點傳出火警，消防局調派官田消防分隊12車、26人前往灌救，廠方也適時啟動自衛消防編組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。