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影／行車糾紛…騎士竟在橋上出腳踹機車 對方當場慘摔

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影／行車糾紛！騎士竟在橋上出腳踹機車 對方當場慘摔

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市歐、張兩名騎士，今天上午因行車糾紛互起口角，張男竟於新北市樹林區陸橋上，以腳踹倒歐男機車，導致歐男重心不穩，連人帶車跌摔倒地。整過程都被後方車輛行車紀錄器拍下，上傳臉書《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》網友留言怒指該騎士行為「跟拿刀捅人差不多」，對此轄區警表示，已通知踹人騎士到案說明釐清。

據悉，歐姓騎士（48歲)與張姓騎士（40歲）今天上午7時48分許，於樹林陸橋上橋處因擦撞而釀衝突，過程中，張男無視後方來車眾多，竟直接往歐男機車踹去，造成歐男重心不穩，連人帶車跌摔倒地，張男逞凶後則駕車快速離去。

有網友募集整個過程，將行車紀錄器上傳臉書《八卦村 - 行車紀錄器影片》影片上傳吸引不少網友上去留言，斥責該名騎士行為惡劣，有網友說「這是故意傷害吧」、「如果重傷或死亡那就是謀殺了」、「私下抓到這腳…太扯了」、「要不要直接提供給警察啊」、「這行為跟拿刀捅人的意思差不多」。對此樹林警分局表示，已通知當事人到案說明釐清。

對此警方表示，兩方為行車糾紛，警方受理後調閱沿路監視器以車追人，於今天晚上8時許，通知張男到案說明，警詢後依傷害罪嫌送辦。

騎士用腳踹人，警訊後依傷害罪函送。圖／臉書《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》
騎士用腳踹人，警訊後依傷害罪函送。圖／臉書《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》
騎士用腳踹人，警訊後依傷害罪函送。圖／臉書《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》
騎士用腳踹人，警訊後依傷害罪函送。圖／臉書《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》

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