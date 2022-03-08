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官田工業區傳火警廠房疏散 消防出動12車26人及時撲滅
台南市官田工業區一間鐵材工廠今下午1點傳出火警，消防局調派官田消防分隊12車、26人前往灌救，廠方也適時啟動自衛消防編組做初期滅火並疏散員工，經消防隊員趕至及時撲滅火勢，虛驚一場。
這起火警由官田分隊小隊長陳至坤擔任初期指揮官，陳至坤指揮官田人車佈署水線搶救，採用侷限火勢及機台射水降溫作戰方式，迅速將火勢撲滅，同時指派麻豆分隊使用正壓風機對廠房進行排煙，所幸廠方並無損失。現場廠方清點員工，確認無人傷亡。
第二救災救護大隊長丁春能表示，工廠應落實檢修申報及防火管理制度，若災害不慎發生時，能立即啟動自衛消防編組，各職所司使用廠區的消防設備進行初期滅火工作，防止財損擴大。南市消防局長李明峯呼籲，工廠易產生高溫機台，平日應檢查及清理集塵風管管道、重油廢料分類管理，避免火星靜電而引發火災。
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