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影／八旬阿嬤要投資靈骨塔 欲匯款40萬都是騙局一場
台中市八旬張姓婦人在4日前往郵局欲匯款40萬，行員通知警方到場關懷，張婦起初宣稱是房屋裝潢費用，在警方追問之下，張婦才坦承匯款是為投資骨灰罈，警方一聽就說是假投資的詐騙老哏，提醒張婦不要匯款，昨天第二警分局長陳家銘到郵局，為賴姓行員送上「台中伯仔Bear」的紀念品，感謝行員的機警。
台中市第二警分局文正所警員賴枻洋4日下午4時許，接獲郵局通報，張姓婦人（83歲）要匯款40萬到不明帳戶，疑遭詐騙，面對警詢，張婦堅持保密不願多加說明，警員耐心說明後，張婦才透露該筆款項為購買骨灰罈及牌位的費用。
張婦還說，因對方稱可協助代售名下的塔位，所以才請對方代為處置，對方後續又說「塔位、骨灰罈、牌位」要全套購買。
警方一聽就知道是假投資的詐騙老哏，苦口婆心勸說，不要匯款，張婦才打消念頭，成功阻詐，分局長陳家銘昨天也到郵局頒發紀念品給機警阻詐的賴姓行員。
第二警分局長陳家銘說，接獲不明來電涉及金錢交易應提高警覺，務必自行查詢相關單位聯繫方式或是撥打165防詐騙專線、鄰近派出所多方查證，此外，家中如有長輩、小孩，應多加留意關心其使用網路之情形，避免其落入詐騙話術迴圈，導致財產損失。
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