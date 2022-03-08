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不滿父母管教縱火...離去還將唯一出口反鎖 16歲少年遭起訴
16歲柯姓少年因不滿父母管教，去年9月間竟於凌晨家人熟睡時在家縱火，還反鎖家門，幸僅1人嗆傷送醫。新北地檢署今天偵結，依殺害直系血親尊親屬未遂罪嫌起訴柯姓少年。
根據新北地檢署起訴書，去年9月27日凌晨2時許，三峽區學成路某社區大樓的6樓火警，消防人員救出柯姓夫妻及14歲次子、12歲三子共4人，唯獨16歲長子下落不明。
警方連夜調閱周邊監視器，同天上午近9時在鶯歌區尋獲這名柯姓少年。
檢警調查，柯姓少年趁父母、弟弟們熟睡之際，點燃4根蠟燭，並放置在玄關鞋櫃角落、書房內書桌桌腳、客廳內桌下及弟弟臥室內2張單人床之間，隨即逃離現場，離去時還將住處唯一出入口即大門反鎖。
柯姓少年被逮後自白犯行，供稱：「我因長期對父母不滿，所以決定放火…我當時有點想殺死家人」等語，檢方認為他涉犯殺害直系血親尊親屬未遂罪、殺人未遂、放火燒毀現供人使用住宅未遂等3罪嫌，請法院從重以殺害直系血親尊親屬未遂罪論處。
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