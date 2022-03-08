防滑系統被關閉...駕BMW競速失控釀2死 死者母痛哭：兒原本今結婚

桃園觀音台66線被當賽道，洪姓、邱姓男子各開1輛BMW M系列競速，洪踩油門到底9秒就失控撞向一旁人群釀2死3傷慘劇；法院發現，洪車的「循跡防滑系統」疑被人為關閉，洪雖稱忘記但坦承操作不當，死者家屬痛哭求法院從重量刑以告慰兒子在天之靈，法院諭知7月26日宣判。

檢方查，洪（34歲）、邱（26歲）去年9月17日凌晨12點多駕車到台66線0.3公里路段競速，雙方在紅綠燈處併排準備同時起步，相約至指定處再迴轉到起點，洪在第2圈落後起步為追上邱，將BMW油門踩到底導致失控撞向圍觀人群，撞死劉姓、童姓男子，偵結依妨害公眾往來致死起訴2人。

桃園地院今開庭，勘驗監視器發現洪、邱各駕駛白色、藍色的BMW在台66線併排，第二圈起步沒多久洪的車就失控撞向外側人群，根據監視器、Google地圖檢視，洪從起步至事發地點僅9秒，距離約170公尺，粗略計算平均時速約為60公里。

法官也詢問2人當時為何選在台66線，競速的目的、是否說好要比賽等，邱表示當天自己是「路過」現場，看到很多車輛在場就跟洪提議「要玩來玩」，洪則說因自己剛買新車，經邱詢問後就答應「玩一下」，但否認彼此說好要比賽。

洪還說，因為第二圈落後為了要跟上，才想說踩大力一點是看看，隨即「將油門踩到底」結果就失控，坦承是自己操作不當。但法院跟據相關鑑定、證詞，發現洪男駕駛BMW的「循跡防滑系統」被關掉，質疑洪為加速才手動關閉，對此洪則說自己忘了有沒有去關。

邱的辯護律師主張，邱坦承刑法第185條第1項致生往來之危險者，但否認同條第2項前段因而致人於死者，是否為共同正犯有加重結果、之間因果關係也請院方審酌。

邱的辯護人還說，邱本身駕駛BMW Ｍ4，且現場還有多輛其他類似跑車性能的車輛，他卻只約開同型車的洪男，是基於對本身車輛性能了解及信任，而該車價格動輒4、500萬元，本身的循跡防滑系統為基本配備，目的是使馬力強大車輛維持安全，認為洪應是人為關掉，否則不會嚴重衝撞。

洪的辯護人則反駁，洪男並無關掉該系統，因他和邱2圈競速都落後，更證明沒有去關，且邱犯後坦承，主張依刑法第62條自首、第59條情堪憫恕減刑。

死者童男的母親在最後量刑意見時，忍不住崩潰痛哭說接到噩耗他們夫妻都傻了，世上最悲哀的就是白髮人送黑髮人，他們悲痛至今無法停止，兒子今天本來預計要結婚卻因車禍喪命，世界上任何人都不能被取代，就像他的兒子一樣。