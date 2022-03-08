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國道一號后里段車禍 內側車道防護車被撞釀3車追撞2傷
國道一號后里段今天下午發生追撞車禍，停在內側車道的防護車被撞，3輛轎車追撞後其中一車翻車，造成二人受傷，肇事原因由國道警方調查中。
台中市消防局今天下午3點18分獲報，國道一號北上157.5公里后里段附近發生車禍，派遣后里和西屯分隊，出動消防車3輛、救護車1輛、人員11名，由后里分隊小隊長張文斌帶隊前往搶救。
現場有一名年約40歲女子脊椎痛，意識清楚，送往衛生部豐原醫院治療，約30歲男子送到大甲光田醫院，現場有3輛轎車追撞，其中1車翻覆，造成2人受傷。
國道警察泰安分隊調查，當時內側車道有施工，後方有防護車，轎車疑似未保持安全距離追撞防護車，後方二車也撞上，造成第一車駕駛受傷，第二車翻覆，第三車輕微受損，車禍發生後，國道警察趕到現場維護交通，並調查事故，暫時開放外側車道和路肩供車輛通行，約50分鐘後恢復交通。
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