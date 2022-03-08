影／扯斷電線桿害三峽10戶停電 搶修至凌晨恢復供電
新北市蔡姓大貨車駕駛昨天傍晚駕車不慎，勾斷新北市三峽白雞路一支電線桿，導致白雞路上共10戶住家斷電；昨晚台電緊急派員搶修，於今天凌晨3時許恢復供電，目前相關作業仍在進行，現場仍維持單線雙向通車，用路人須小心行駛。
據了解，昨天下午3時30分，29歲蔡姓大貨車駕駛，開車行經白雞路64之5號前，疑未注意車身已勾到垂落電線，導致路旁一支電線桿硬被扯倒，造成白雞路長榮橋至福利橋，沿線共10戶住家電力中斷，還波及到騎車路過的50歲廖姓騎士，臉被掉落電線割傷，所幸自行就醫沒有大礙。
據悉，昨晚台電緊急調派人力到場搶修，今天凌晨3時許先恢復10戶供電，後續相關維修工程仍在進行，該路段仍維持單線線雙向通行，提醒用路人要小心行駛。
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