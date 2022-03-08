國3一死車禍BMW涉過失致死 特斯拉車主「開啟自駕」做他事

國道3號北上桃園市大溪段昨晚深夜發生1死2傷車禍，國道警方今天約談特斯拉轎車江男、BMW轎車江男2名駕駛製作筆錄，特斯拉江男坦承，他開啟動自動駕駛行駛，沒有注意車前狀況，才撞上國道工程車；BMW江男亦坦承行駛未注意車前狀況，煞車不及肇事，檢警將於今天下午相驗俞姓工人死因，國道警方認為，特斯拉駕駛是車禍肇事的因、BMW駕駛是果，警方將BMW江男依過失致死罪嫌移送偵辦，特斯拉江男責任歸屬將由檢方認定。

國道警方調查，46歲江男駕駛特斯拉轎車，開啟自動駕駛行駛，行經國3北上63公里，突然撞擊內側施工的國道工程車，特斯拉轎車打轉橫在內側中間車道，25歲俞姓工人緊急在內側擺放事故交通維，大約20秒，後方40歲江男駕駛BMW轎車，未注意車前路況，內側車道直接撞擊俞男，再撞上特斯拉轎車後，再撞工程車，造成俞男送醫不治，BMW車頭全毀，特斯拉前後撞如廢鐵，2名江姓駕駛輕傷。

特斯拉江男供承，他當時開啟自動駕駛定速行駛，他在車內做其他事情，未注意車前狀況才撞上工程車；BMW江男亦供承，當時晚上行駛，未注意車前狀況，來不及煞車肇事。檢警預定今天下午相驗俞姓工人死因，調查責任歸屬。