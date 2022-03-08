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酒客被嗆「看什麼」...涉持彈簧刀砍酒店幹部 3人遭逮

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市中山區長春路某酒店，今早發生酒客持刀砍幹部，酒客黃姓、官姓、王姓3名男子，疑似不滿幹部張姓男子嗆聲「看三小」涉嫌持彈簧刀劃傷左手、腳部，現場血流不止，黃等三人遭依妨害秩序、傷害罪送辦。

警方指出，今早7時許長春路31號酒店爆發衝突，黃男等3名酒後消費完畢後離去，但因要上廁所，折返回酒店，卻在大廳和張姓幹部對到眼，疑似不滿張男嗆「看三小」黃男涉嫌掏出彈簧刀，遞給官男、王男，聯手攻擊張男，砍傷左手和腳部，眾人不斷推拉，現場人士上前拉開黃等人，報案求救。

位在林森北路上守望的警方獲報後，立即到場逮捕黃等3人，依照妨害秩序、傷害等罪嫌移送法辦。張男經送醫急救後保重性命。

中山分局呼籲，警方處理街頭聚眾滋事，必以優勢警力快速馳赴現場有效壓制，任何違法情事將嚴正執法，絕不寬貸，務求全面淨化社會治安，展現警方打擊不法之決心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃男等2名酒客涉嫌持刀砍人，遭依傷害、妨害秩序罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝
黃男等2名酒客涉嫌持刀砍人，遭依傷害、妨害秩序罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝
黃男等2名酒客涉嫌持刀砍人，遭依傷害、妨害秩序罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝
黃男等2名酒客涉嫌持刀砍人，遭依傷害、妨害秩序罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝
黃男等2名酒客涉嫌持刀砍人，遭依傷害、妨害秩序罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝
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酒店 傷害罪

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