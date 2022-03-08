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贓車跨縣狂奔140公里連撞2人 雙東警聯手追緝逮人

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

歐陽姓男子今天駕失竊贓車，上午近7時在台9線378公里美和派出所前，被台東縣大武分局員警發現，欲攔查時該車加速逃逸，員警尾隨在後，並通報線上警網攔截圍捕，歐陽男沿台9線往南狂飆140公里，撞到2輛機車都未停車，到屏東內埔才由2縣警網圍捕到案，目前警詢中丶將依竊盜、殺人未遂及公共危險等罪嫌偵辦。

台東警方表示，員警發現該贓車後，一路開警示燈請駕駛停車，尾隨過程中均保持適當距離，惟歐陽嫌為逃免追緝，沿台9線往南加速逃逸，行經大武街先與劉女所騎乘機車發生擦撞、致劉女受傷，警方立即查看騎士傷況並通報119實施救護。

歐陽嫌肇事後駕車持續逃逸，又於台9線419公里處南下車道，撞擊張姓重機車騎士，致張男受傷，警方查看騎士傷況並通報119救護，歐陽嫌持續加速往屏東方向逃逸。

台東警方沿路追車時也通報屏東縣警察局協助攔截圍捕，歐陽男於8時30分駕車逃到內埔鄉中正路324號前，才被枋寮分局佳冬分駐所員警攔獲，台東分局聯合枋寮分局初步調查車上未發現不法跡證、物品，將持續調查男子駕駛贓車是否涉及其他刑案。

歐陽姓男子今天上午駕駛白色贓車，從台東到屏東狂飆140公里，還撞傷兩名機車騎士。記者卜敏正／翻攝
歐陽姓男子今天上午駕駛白色贓車，從台東到屏東狂飆140公里，還撞傷兩名機車騎士。記者卜敏正／翻攝
歐陽姓男子今天上午駕駛白色贓車，從台東到屏東狂飆140公里，還撞傷兩名機車騎士。記者卜敏正／翻攝
歐陽姓男子今天上午駕駛白色贓車，從台東到屏東狂飆140公里，還撞傷兩名機車騎士。記者卜敏正／翻攝
歐陽姓男子今天上午駕駛白色贓車，從台東到屏東狂飆140公里，還撞傷兩名機車騎士。記者卜敏正／翻攝
歐陽姓男子今天上午駕駛白色贓車，從台東到屏東狂飆140公里，還撞傷兩名機車騎士。記者卜敏正／翻攝
歐陽姓男子今天上午駕駛白色贓車，從台東到屏東狂飆140公里，還撞傷兩名機車騎士，才被員警逮捕。記者卜敏正／翻攝
歐陽姓男子今天上午駕駛白色贓車，從台東到屏東狂飆140公里，還撞傷兩名機車騎士，才被員警逮捕。記者卜敏正／翻攝

台東 屏東縣 贓車

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