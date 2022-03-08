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高雄六龜警車維修途中撞翻小貨車 致2傷

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

六龜警分局42歲黃姓警備隊員，昨天下午駕駛警備車前往維修途中，沿台27甲線往旗山方向行駛，行經8.8公里處彎道時，與對向48歲劉姓小貨車駕駛發生碰撞，導致貨車翻覆，所幸，雙方皆受輕傷，無酒駕情事，送醫救治無生命危險，詳細肇責仍待釐清。

這起事故發生於昨天下午4時許，黃姓員警駕駛警備車前往維修途中，沿台27甲線往旗山方向，行經8.8公里處彎道時，與對向劉男駕駛的小貨車發生碰撞，導致貨車翻覆。

事故當下，員警手腳挫傷，意識清楚；劉男左腳膝蓋輕微骨裂及部分身體挫傷，送旗山醫院治療，雙方皆無酒駕，也無生命危險。事發後分局長官及同仁第一時間陪同前往醫院關懷，經包紮後出院。

據了解，黄員因患有三高，可能因血糖過高導致精神狀況不佳，分局也會將持續關懷與協助，另通知保險公司作後續處置，詳細肇因仍待警鑑定釐清。

高雄六龜警分局員警昨駕駛警備車維修途中，不慎撞翻小貨車，所幸兩名駕駛僅受輕傷。記者陳弘逸／翻攝
高雄六龜警分局員警昨駕駛警備車維修途中，不慎撞翻小貨車，所幸兩名駕駛僅受輕傷。記者陳弘逸／翻攝
高雄六龜警分局員警昨駕駛警備車維修途中，不慎撞翻小貨車，所幸兩名駕駛僅受輕傷。記者陳弘逸／翻攝
高雄六龜警分局員警昨駕駛警備車維修途中，不慎撞翻小貨車，所幸兩名駕駛僅受輕傷。記者陳弘逸／翻攝
高雄六龜警分局員警昨駕駛警備車維修途中，不慎撞翻小貨車，所幸兩名駕駛僅受輕傷。記者陳弘逸／翻攝
高雄六龜警分局員警昨駕駛警備車維修途中，不慎撞翻小貨車，所幸兩名駕駛僅受輕傷。記者陳弘逸／翻攝

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