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男子花32萬要買「生基位」行員察覺有異報警保積蓄

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣68歲江姓男子日前接到詐騙電話，對方向他佯稱可以購買生基位轉運消災，還可轉租他人投資賺錢，但要至住家附近郵局先匯投資費用42萬元，所幸銀行員察覺有異報警，在警方勸阻下順利保住錢財。

江男上月25日接到詐騙電話，對方聲稱購買生基位可轉運消災，他不疑有他下午2點多依對方指示前往中埔郵局要匯款，行員詢問江男匯款目的時察覺有異，立即通報中埔所警員李孟威及林純如前往了解。

警方到場後得知為假投資真詐騙案件後，即向江男解說有關目前詐騙集團假投資方式之詐騙模式。在員警耐心解說後，江男才恍然大悟得知自己正遭詐騙，也幸好尚未匯款現金給詐騙集團。

中埔分局副分局長林乙皓表示，生基位是詐騙集團常用手法，宣稱讓民眾生前購買塔位或墓地，可轉售投資或收延年益壽之效，與過往賣靈骨塔詐騙手法如出一轍。呼籲民眾購買前應謹慎評估，若有困惑不解時也可報警求助，勿輕信片面話語，以免受騙。

嘉義縣江姓男子到郵局準備匯錢準備購買「生基位」，行員察覺有異報警，幫他保住積蓄。圖／中埔分局提供
嘉義縣江姓男子到郵局準備匯錢準備購買「生基位」，行員察覺有異報警，幫他保住積蓄。圖／中埔分局提供
嘉義縣江姓男子到郵局準備匯錢準備購買「生基位」，行員察覺有異報警，幫他保住積蓄。圖／中埔分局提供
嘉義縣江姓男子到郵局準備匯錢準備購買「生基位」，行員察覺有異報警，幫他保住積蓄。圖／中埔分局提供

詐騙集團 中埔 郵局

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