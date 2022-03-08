男子花32萬要買「生基位」行員察覺有異報警保積蓄

嘉義縣68歲江姓男子日前接到詐騙電話，對方向他佯稱可以購買生基位轉運消災，還可轉租他人投資賺錢，但要至住家附近郵局先匯投資費用42萬元，所幸銀行員察覺有異報警，在警方勸阻下順利保住錢財。

江男上月25日接到詐騙電話，對方聲稱購買生基位可轉運消災，他不疑有他下午2點多依對方指示前往中埔郵局要匯款，行員詢問江男匯款目的時察覺有異，立即通報中埔所警員李孟威及林純如前往了解。

警方到場後得知為假投資真詐騙案件後，即向江男解說有關目前詐騙集團假投資方式之詐騙模式。在員警耐心解說後，江男才恍然大悟得知自己正遭詐騙，也幸好尚未匯款現金給詐騙集團。