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日租套房詐騙 假房東假房客低價出租 拐騙小資族付訂金

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

33歲吳姓男子和37歲楊姓男子，涉嫌利用日租套房詐騙「假房東」吳男在591租屋網，刊登日租套房照片，以低價租金吸引小資族上門賞屋，再透過「假房客」楊男帶看房屋，聯手詐騙20多名小資族。士林地檢署日前發動搜索，掌握吳等2人涉嫌以3間日租套房詐騙，已有6名被害人報案，拘提吳、楊到案，複訊後向法院聲押獲准。

檢警調查，吳男Line通訊軟體暱稱「房東大叔」去年10月至今年3月間，涉嫌在591租屋網刊登日租套房照片，假裝要出租吳興街、忠孝東路五段31巷、170巷等3處套房，但實際是吳男並非房東，而是事先租下日租套房5天，涉嫌拍照設局出租套房，詐騙不知情小資族。

一名小資女和吳男約看吳興街一間8千元套房，但到場後，楊男自稱房客出面帶看房子，賞屋後小資女交付1萬6千元訂金，不料，事後聯繫不到吳男，驚覺遭詐騙報警求助。

警方陸續接獲報案，發現案件不只一樁，報請檢方指揮後，檢察官依序找出被害人，去年10月至今年3月間，吳男、楊男涉嫌利用3處套房詐騙，被害人分別支付數千元至5萬元不等訂金，截至今日已有6名被害人報案提告。

士林地檢署檢察官王芷翎3月3日指揮搜索，查獲20多本租約、承租意向書，疑似還有更多的被害人，搜索當下更有被害人上門準備簽約，一進門驚見滿屋警察，才知受騙；檢方指出，還有被害人退租原本的租屋處，暫時無家可歸。檢方呼籲，遇到此詐騙案件的承租人，應立即報案。

吳男、楊男向警檢供稱，因為和直播主配合帶貨，但資金不足才會出此下策詐騙，檢方對其供詞存疑，複訊後認為2人反覆實施、滅證之虞，向法院聲請羈押獲准。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

詐騙 房東

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