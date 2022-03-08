影／台東肇逃失竊車現身屏東 公路追逐驚險影片曝光

屏東縣枋寮警分局今天上午接獲台東警方通報，有輛肇事逃逸的失竊車沿台9線往台1線屏東方向逃逸，枋寮分局佳冬分駐所在台17線發現該輛車，竊車賊未停車接受攔查，以上百公里時速加速逃逸，開上國道3林邊交流道再下麟洛交流道，警方由佳冬鄉一路追捕到內埔鄉，偷車賊半小時後在台1線撞上2輛貨車就逮。

枋寮警方表示，佳冬分駐所在上午7時許接獲勤指中心通報，協助攔查台東縣警察局通報涉及肇事逃逸的失竊車輛，佳冬所員警7時55分於台17線枋寮鄉北上路段發現該輛失竊車，警方示意攔停時，該車駕駛不配合攔查並加速駛離，一路以上百公里車速往林邊方向逃逸，開上國道3林邊交流道再下麟洛交流道。