新鮮人求職遇詐報警還被踢皮球 淪取款車手險蹲牢房

高雄簡姓社會新鮮人錄取一家會計事務所，但還沒踏進公司門一步，就被「上司」要求先至ATM取款，熟悉工作內容，後來向事務所報到，才發現淪為詐團車手，心急跑到林園警分局報案，警方卻不願為她調閱監視器，轉向議長陳情，小港分局警方才受理，高雄地方法院法官審結，認為簡女受到求職詐騙，與詐團無犯行連結，判她無罪。

判決指出，簡女2020年8月間在臉書暱稱「劉亦菲」的專頁上，看到會計事務所稅務助理徵才廣告，與對方以LINE確認工作內容後，順利錄取。簡也依照求職程序，提供履歷、身分證、健保卡等訊息。由於會計事務所需處理客戶資金，簡女按照工作要求提供郵局、銀行等帳戶。

後來簡女滿懷期待上工，但還沒踏進公司門一步，自稱是會計事務所「經理」的男子徐明豐，就要求簡女先至銀行領出客戶款項，自稱是要幫客戶節稅，也順便熟悉工作內容，領到的款項再交給公司「業務」，還稱取款的車資、手續費等，都可以填單報公帳核銷。

檢警調查，2020年8月25日至27日，簡女在3天時間內多次至銀行、郵局及超商ATM取款，總計取款約297萬餘元，取得的現金都交給業務。

原本簡女預計8月28日到公司報到，但「徐明豐」要求簡女31日再到公司，等簡女到事務所櫃台後，才發現她並未在員工名單上，致電徐明豐對方已讀不回，隨即遭對方封鎖，這才知道碰到求職詐騙。

簡女銀行帳戶不僅淪為詐團取款帳號，遭檢警扣押列入警示帳戶，還成了詐團車手，後來她準備取款地點、金額等資料跑到林園分局報案，卻遭員警踢皮球，轉向議長陳情，經向小港分局報案，警方才受理，簡女因求職成為詐團車手，高雄地檢署偵結後，依詐欺罪嫌起訴簡女。