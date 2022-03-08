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新北Uber外送員突迴轉 無照騎士煞不及撞上送醫不治

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

江姓Uber外送員今天早上騎車行經新北市新店區青山路，途中突然迴轉，疑沒注意對向有機車駛來，而對向李姓騎士也來不及煞車，2車直接撞上，騎士雙雙倒地。撞擊力道大，李男送醫傷重不治；江男顱內出血，急救後狀況趨穩在加護病房觀察。

據了解，江男（42歲）今天早上9點多，騎黃牌重機上山外送，騎到一半欲掉頭迴轉，孰料當時李男（22歲）騎白牌機車從對向車道準備下山，2車都沒注意到對方，當場撞上。

警方獲報車禍趕抵，經查2人傷勢嚴重，李男頸椎斷裂、當場失去呼吸心跳，而江男顱內出血、牙齒斷裂、全身擦挫傷。救護人員緊急將李男送新店耕莘醫院治療，不幸搶救逾4小時不治；而江男經急救後，目前在新店慈濟醫院加護病房觀察，雖昏迷但狀況趨穩。

警方事後通知兩造家屬到院，並將協助李男家屬安排後事，詳細肇事責任有待進一步釐清。經查，雙方均無酒駕，李男為無照駕駛。

新北市今早發生嚴重車禍，外送員騎車行經新店山路時突然掉頭迴轉，孰料對向順向車也未注意到，2車撞上，雙雙顱內出血送醫搶救。記者翁至成／翻攝
新北市今早發生嚴重車禍，外送員騎車行經新店山路時突然掉頭迴轉，孰料對向順向車也未注意到，2車撞上，雙雙顱內出血送醫搶救。記者翁至成／翻攝
新北市今早發生嚴重車禍，外送員騎車行經新店山路時突然掉頭迴轉，孰料對向順向車也未注意到，2車撞上，雙雙顱內出血送醫搶救。記者翁至成／翻攝
新北市今早發生嚴重車禍，外送員騎車行經新店山路時突然掉頭迴轉，孰料對向順向車也未注意到，2車撞上，雙雙顱內出血送醫搶救。記者翁至成／翻攝
新北市今早發生嚴重車禍，外送員騎車行經新店山路時突然掉頭迴轉，孰料對向順向車也未注意到，2車撞上，雙雙顱內出血送醫搶救。記者翁至成／翻攝
新北市今早發生嚴重車禍，外送員騎車行經新店山路時突然掉頭迴轉，孰料對向順向車也未注意到，2車撞上，雙雙顱內出血送醫搶救。記者翁至成／翻攝

外送員 牙齒

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