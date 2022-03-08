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影／同家店一直漏送飲料？警揪女用外送平台吃霸王餐
近日有歹徒利用不法手段，盜取民眾信用卡資料，在外送平台訂奶粉，經多名外送員發現後報警，逮獲涉案王姓男子，台中市刑大擴大追查，調閱資料發現，有消費者濫用外送平台的「商品缺漏、損壞」服務，訂餐後謊稱餐點漏送，在2個月內在同一家飲料店用相同手法，詐得十多杯飲料，獲利數百元，警方將涉案林姓女子依詐欺罪送辦。
台中市第二警分局在上月22日時，接獲5名外送員報案，稱同一日跑單時，發現不斷接獲不同消費者訂奶粉，都送往同一家閒置店面的騎樓，「一單只買一罐」，訂單備註欄還留其他的手機號碼，懷疑是新型態犯罪手法報案。
警方逮捕取貨王姓男子，查出至少2名民眾被盜刷信用卡，不排除是集團犯罪，依詐欺、偽造文書罪嫌移送王男，檢方訊後限制住居，指示擴大追查。
台中市刑大偵七隊向富胖達公司（foodpanda）調閱資料，發現有消費者濫用平台APP功能，向與線上客服反應「商品損壞」、「品項缺漏」，以獲得退款補償。
其中30多歲林姓女子從去年12月至今年2月，向同一家飲料店，謊稱品項漏貨10多次，詐得數百元，經通知林女到案後，承認犯行，依詐欺罪送辦，另外還有其他消費者也利用相同方式，詐得財物，也將依法偵辦。
台中市刑大呼籲，民眾切勿心存僥倖，利用外送平台僅透過文字互動，無法立即求證等而惡意客訴，這類貪小便宜的行為，屬於詐欺罪，可處依法處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金，民眾切勿貪小便宜，以身試法。
富胖達公司呼籲，在接單設備程式中設有線上真人客服，也可進線反應問題，提醒店家多加運用。
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