婦女節防身術教學 高雄警NG系列笑翻

高雄市婦幼警察隊趁今天38婦女節，在臉書網頁貼上「防身術大作戰」教學影片，教導婦女如何掙脫歹徒的襲擊，影片內容打破以往一板一眼的教學方式，反而NG系列片段，讓網迷看得捧腹大笑。

高雄市婦幼警察隊的NG防身術教學，由女警示範簡易防身術，教導如果遇到歹徒抓手、揪髮，該以怎樣的手式，掙脫歹徒的控制；理想的示範防身術，女警一個美妙的轉身，就輕易的掙脫控制，但NG片馬上就給了一個大「殘念」。

高雄市婦幼警察隊表示，今年38婦女節最受矚目的人身安全議題，是「跟蹤騷擾防制法」將於6月1日施行，為保護婦女權益，避免遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾、跟蹤騷擾等危害，推廣防身觀念及防身術是重要工作。