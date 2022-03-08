快訊

大S「超保密」昨晚才告知家人閃婚 S媽氣炸、子女反應曝光

510萬人注意！26期疫苗明開放 族群分流預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦女節防身術教學 高雄警NG系列笑翻

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市婦幼警察隊趁今天38婦女節，在臉書網頁貼上「防身術大作戰」教學影片，教導婦女如何掙脫歹徒的襲擊，影片內容打破以往一板一眼的教學方式，反而NG系列片段，讓網迷看得捧腹大笑。

高雄市婦幼警察隊的NG防身術教學，由女警示範簡易防身術，教導如果遇到歹徒抓手、揪髮，該以怎樣的手式，掙脫歹徒的控制；理想的示範防身術，女警一個美妙的轉身，就輕易的掙脫控制，但NG片馬上就給了一個大「殘念」。

高雄市婦幼警察隊表示，今年38婦女節最受矚目的人身安全議題，是「跟蹤騷擾防制法」將於6月1日施行，為保護婦女權益，避免遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾、跟蹤騷擾等危害，推廣防身觀念及防身術是重要工作。

高雄婦幼隊表示，若真的遭遇危險，利用防身術僅能替自己爭取逃離現場的時間跟空間，最重要的還是「防身四大觀念」，隨時提高警覺、迴避危險情境、冷靜面對歹徒，以及迅速逃離現場。

高雄市婦幼警察隊以防身術NG教學片段，提醒建立「防身四大觀念」，網迷看得捧腹大笑。圖／警方提供
高雄市婦幼警察隊以防身術NG教學片段，提醒建立「防身四大觀念」，網迷看得捧腹大笑。圖／警方提供

警察 高雄市 婦女節

延伸閱讀

蘇揆引孫中山詩賀婦女節 蔡其昌遭誤認作者官員偷笑

立法院各黨立委婦女節為女性發聲

綠營屏東縣長初選唯一女性 周春米婦女節發表政策願景

男生比例最高的大學 聯大婦女節推出衛生棉救急扭蛋機

相關新聞

國3大溪昨晚特斯拉、BMW、工程車車禍 3車撞擊1死2傷

國道3號北上桃園市大溪交流道附近路段昨天晚間9時51分，46歲江姓男子駕駛特斯拉轎車，開啟自動駕駛行駛，行經國3北上63...

贓車跨縣狂奔140公里連撞2人 雙東警聯手追緝逮人

歐陽姓男子今天駕失竊贓車，上午近7時在台9線378公里美和派出所前，被台東縣大武分局員警發現，欲攔查時該車加速逃逸，員警...

高雄六龜警車維修途中撞翻小貨車 致2傷

六龜警分局42歲黃姓警備隊員，昨天下午駕駛警備車前往維修途中，沿台27甲線往旗山方向行駛，行經8.8公里處彎道時，與對向...

男子花32萬要買「生基位」行員察覺有異報警保積蓄

嘉義縣68歲江姓男子日前接到詐騙電話，對方向他佯稱可以購買生基位轉運消災，還可轉租他人投資賺錢，但要至住家附近郵局先匯投...

日租套房詐騙 假房東假房客低價出租 拐騙小資族付訂金

33歲吳姓男子和37歲楊姓男子涉嫌利用日租套房詐騙「假房東」吳男在591租屋網，刊登日租套房照片，以低價租金吸引小資族上...

影／台東肇逃失竊車現身屏東 公路追逐驚險影片曝光

屏東縣枋寮警分局今天上午接獲台東警方通報，有輛肇事逃逸的失竊車沿台9線往台1線屏東方向逃逸，枋寮分局佳冬分駐所在台17線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。