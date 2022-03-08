影／侯友宜：員警處理重大槍擊案 都是生死走一圈

今天3月8日婦女節，新北市長侯友宜出席新北市警局「警政工作會報」，頒獎表揚16名績優家防官，更肯定日前婦幼警察隊員警遠赴屏東救援「黑戶母子」案，對於「跟蹤騷擾防制法」已立法通過並由總統簽署公布後即將上路，侯友宜也與所有保護婦幼的「新北警尖兵」共同宣誓「跟騷守護，新北準備好了」象徵新北市「守婦護幼」的決心。

侯友宜今天表示，跟蹤騷擾防制法通過，預計今年6月上路，需要警察幫忙，扛起責任，對影響婦幼安全的人，要依法採取制裁，保護新北婦幼，讓新北女性、孩童可以在新北快樂的生活，同時也感謝金融機構人員協助警方防阻民眾詐騙。

「處理重大槍擊案，都是生死走一圈。」今年2月16日三重區街頭發生警匪槍戰，新北市刑大偵八隊分隊長吳孟航及小隊長黃俊豪各對空鳴2槍示警，槍手自知難逃法網開槍自戕，侯友宜說，面對槍擊案，警匪對峙過程中，員警不顧自身安危，全力以赴，要犧牲奉獻的精神，每場都是生死走一圈，這是不容易的事情。

新莊警分局家防官李柏震，警專22期畢業，曾擔任基層派出所警員，接任家防官多次幫助關心受難家屬，2020年及2021年執行「犯罪被害保護」達5件，包含2020年夫勒斃妻自殺案、越堤道殺人棄屍案及化成路殺人案等重大社會矚目案件，李柏震都主動積極介入，實施關懷協助，及轉介犯保協會提供當事人後續法律及經濟協助，並掌握案件偵審經過提供被害家屬，榮獲2021年法務部「犯罪被害人保護有功人士」，此獎項今年全國只有新北及台北共二人獲獎，相當難得。

新北市警局長黃宗仁說，婦幼保護工作千頭萬緒，新北市警方面對受暴家庭及被害家屬，均能感同身受，以同理心相待，在他們最無助時，伸出溫暖的庇護，拉他們一把，就是這股力量讓新北市的婦幼保護工作能獲得肯定，今天得獎的家防官們，辛苦付出實至名歸。