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與美女視訊遭側錄自瀆 男求刪除被迫一再買遊戲點數

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

網路有美女要你加好友、千萬別以為賺到了。台南今天就傳出一名男子因被女網友側錄自慰畫面遭勒索。警方呼籲民眾「美女莫名其妙上門時」要特別小心。

警方表示，這名男子在交友軟體「伴伴」結識一名陌生女子，互加好友以LINE視訊聊天，期間不忍誘惑露出私密部位遭該女子側錄，並以此要脅報案人需購買5千元點數才將影片刪除。

被害人不疑有他，前往超商將序號及密碼交付與該女子；事後該女子又以要求見面刪除影片需確認身分為由，再度要求被害人購買3萬元遊戲點數，被害人心生疑竇便向警方報案。

警員劉哲偉指出，報案男子原先拒絕透露是否遭到詐騙，一一陳述詐騙手法供其回想，男子才逐漸卸下心防，並說於Line交友經過，所幸最後男子想通，才成功攔下購買3萬元遊戲點數詐騙案，未再繼續造成損失。

警方強調，切莫過度依賴、信賴網路交友，同時應避免因為好奇、新鮮、刺激，而與不認識的網友進行裸露身體的視訊對話，聊天中如對方以任何理由傳送不明連結、QR Code要求下載、安裝、輸入個人手機號碼或邀請碼等，也請勿輕易點選輸入，以免個資外洩，成為詐騙集團予取予求的籌碼。民眾如遇可疑為詐騙的情況，請儘速撥打165反詐騙諮詢專線，別讓自己成為詐騙集團口中的肥羊。

與美女視訊自慰遭側錄，男子求刪除被迫一再買遊戲點數。記者周宗禎／翻攝
與美女視訊自慰遭側錄，男子求刪除被迫一再買遊戲點數。記者周宗禎／翻攝
與美女視訊自慰遭側錄，男子求刪除被迫一再買遊戲點數。記者周宗禎／翻攝
與美女視訊自慰遭側錄，男子求刪除被迫一再買遊戲點數。記者周宗禎／翻攝
與美女視訊自慰遭側錄，男子求刪除被迫一再買遊戲點數。記者周宗禎／翻攝
與美女視訊自慰遭側錄，男子求刪除被迫一再買遊戲點數。記者周宗禎／翻攝

詐騙集團 交友軟體

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