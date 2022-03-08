物流士路邊撿到包裹熱心送回 警調電眼找到失主

桃園市一名女子昨天下午在超商領完包裹後騎車返家，途中包裹不慎掉在半路，到處都找不到，心急如焚，所幸有送貨的物流業者經過時發現，將包裹送至派出所，經警方調閱監視器後，很快就循線找到她，順利物歸原主。

大園警分局表示，陳姓物流士昨天下午4點多拿著一個包裹至大園派出所；值班員警見狀還以為是同事的物品，正準備代收時，陳女卻向員警告知，包裹是她在送貨途中撿到，由於包裹在運送過程中若遺落是重大疏失，擔心送貨業者要自行理賠，便趕緊送來派出所協尋失主。

員警受理報案後，依包裹上的標籤詢問收貨超商，但店員表示已完成付款取貨，員警只好改變策略，改依據取貨時間調閱超商周邊監視器，找到當時前來取貨的機車，再透過車籍資料與車主胡姓女子聯繫，確認她就是買家。