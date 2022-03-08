快訊

洪慈庸捨12萬月薪 請辭立法院顧問「兩大原因曝光」

具俊曄求婚對話曝光！全靠電話讓大S果斷點頭說「好」

物流士路邊撿到包裹熱心送回 警調電眼找到失主

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名女子昨天下午在超商領完包裹後騎車返家，途中包裹不慎掉在半路，到處都找不到，心急如焚，所幸有送貨的物流業者經過時發現，將包裹送至派出所，經警方調閱監視器後，很快就循線找到她，順利物歸原主。

大園警分局表示，陳姓物流士昨天下午4點多拿著一個包裹至大園派出所；值班員警見狀還以為是同事的物品，正準備代收時，陳女卻向員警告知，包裹是她在送貨途中撿到，由於包裹在運送過程中若遺落是重大疏失，擔心送貨業者要自行理賠，便趕緊送來派出所協尋失主。

員警受理報案後，依包裹上的標籤詢問收貨超商，但店員表示已完成付款取貨，員警只好改變策略，改依據取貨時間調閱超商周邊監視器，找到當時前來取貨的機車，再透過車籍資料與車主胡姓女子聯繫，確認她就是買家。

胡女接獲通知趕到派出所，她表示自己領完包裹後，就將包裹放在機車腳踏板上，回家後卻發現東西不見，沿路騎回去找都遍尋不著，一度相當著急，正準備報案，所幸有熱心民眾及員警的幫忙，才讓她失而復得，非常感謝警方的協助。

胡女昨天將包裹放在機車腳踏板，到家時才發現不見，所幸被熱心物流士撿回派出所，失而復得。記者楊湛華／翻攝
胡女昨天將包裹放在機車腳踏板，到家時才發現不見，所幸被熱心物流士撿回派出所，失而復得。記者楊湛華／翻攝
胡女昨天將包裹放在機車腳踏板，到家時才發現不見，所幸被熱心物流士撿回派出所，失而復得。記者楊湛華／翻攝
胡女昨天將包裹放在機車腳踏板，到家時才發現不見，所幸被熱心物流士撿回派出所，失而復得。記者楊湛華／翻攝

超商 取貨 監視器

延伸閱讀

紅衣女掉落125張刮刮樂在路上 好心民眾拾獲送警處理

影／女高中生自行車不翼而飛 苗警調監視器近2公里找回

7旬翁偷花偷到骨灰罈嚇到歸還 失主揭真相員警笑傻

存兒子回憶的手機掉了被輾過 警用記憶卡找線索追人

相關新聞

國3大溪昨晚特斯拉、BMW、工程車車禍 3車撞擊1死2傷

國道3號北上桃園市大溪交流道附近路段昨天晚間9時51分，46歲江姓男子駕駛特斯拉轎車，開啟自動駕駛行駛，行經國3北上63...

物流士路邊撿到包裹熱心送回 警調電眼找到失主

桃園市一名女子昨天下午在超商領完包裹後騎車返家，途中包裹不慎掉在半路，到處都找不到，心急如焚，所幸有送貨的物流業者經過時...

「姪子好友」開口借60萬 7旬婦因一句話差點遭詐

桃園市一名婦人昨天下午接到國際電話，對方表示是姪子朋友，不但叫出姓名還親暱稱呼「大姑姑」，讓她卸下心防並答應匯款供對方周...

影／疑疲勞駕駛 曳引車衝分隔島 撞斷燈柱交通卡6小時

蕭姓男子昨深夜11時許駕駛曳引車，車上載運爐石粉，從台9線由南往北行駛到台11線177.2K處，疑疲勞駕駛自撞中央安全島...

黃格格涉縱火釀城中城46死 去年遭捅4刀 行兇舊識起訴

高雄城中城大火造成46死43傷，涉嫌縱火的女子黃格格被檢方依殺人等罪起訴，並求處極刑；黃格格性格潑辣，過去就曾多次與其他...

影／R6重機男北宜一路飆 直線加速「大驚有彎」慘自摔

黃姓男大生日前和朋友走北宜公路「車聚」，他騎山葉R6紅牌重機一路狂飆，途中因不明原因自摔，重機連人帶車向前翻滾，黃男重摔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。