「姪子好友」開口借60萬 7旬婦因一句話差點遭詐

桃園市一名婦人昨天下午接到國際電話，對方表示是姪子朋友，不但叫出姓名還親暱稱呼「大姑姑」，讓她卸下心防並答應匯款供對方周轉資金，依指示到銀行假稱要匯裝潢費用，被機警行員察覺，與警方一同阻止詐騙集團詭計。

桃園警分局指出，同安派出所昨天下午3點多接獲轄區金融機構通報，有民眾異常匯款的狀況，請求派員到場協助，員警蕭真宜及黃域晴立即抵達現場瞭解。

行員向員警表示，林姓婦人（75歲）說要匯裝潢費用給廠商，但所提供的帳戶卻是今年2月份才開戶，心生懷疑便關懷詢問，卻發現林婦是接到來自北愛爾蘭的國際電話，疑點重重，只好通報警方。

林婦表示，自己昨天下午接到電話，對方一開口就叫自己「大姑姑」，自稱是姪子的好朋友，一起在國外開公司，幾句閒聊後，對方說最近要接案子但缺經費，希望可以向她周轉60萬。

警方瞭解，婦人一聽對方叫大姑姑，又能說出侄兒的姓名、住址，便沒有多加懷疑，回說自己只有10萬元後，便依據對方指示到銀行準備匯款，若遇到行員或警察提問，還要配合說是裝潢費用。

員警認定這是詐騙集團常見手法，便請林婦透過家人聯繫姪子，通電話後才確認完全子虛烏有，終於讓她決定不要匯款。