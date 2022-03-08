「姪子好友」開口借60萬 7旬婦因一句話差點遭詐
桃園市一名婦人昨天下午接到國際電話，對方表示是姪子朋友，不但叫出姓名還親暱稱呼「大姑姑」，讓她卸下心防並答應匯款供對方周轉資金，依指示到銀行假稱要匯裝潢費用，被機警行員察覺，與警方一同阻止詐騙集團詭計。
桃園警分局指出，同安派出所昨天下午3點多接獲轄區金融機構通報，有民眾異常匯款的狀況，請求派員到場協助，員警蕭真宜及黃域晴立即抵達現場瞭解。
行員向員警表示，林姓婦人（75歲）說要匯裝潢費用給廠商，但所提供的帳戶卻是今年2月份才開戶，心生懷疑便關懷詢問，卻發現林婦是接到來自北愛爾蘭的國際電話，疑點重重，只好通報警方。
林婦表示，自己昨天下午接到電話，對方一開口就叫自己「大姑姑」，自稱是姪子的好朋友，一起在國外開公司，幾句閒聊後，對方說最近要接案子但缺經費，希望可以向她周轉60萬。
警方瞭解，婦人一聽對方叫大姑姑，又能說出侄兒的姓名、住址，便沒有多加懷疑，回說自己只有10萬元後，便依據對方指示到銀行準備匯款，若遇到行員或警察提問，還要配合說是裝潢費用。
員警認定這是詐騙集團常見手法，便請林婦透過家人聯繫姪子，通電話後才確認完全子虛烏有，終於讓她決定不要匯款。
由於金融機構與警方的密切配合，成功攔阻多起詐騙案件，桃園分局副分局長吳富田今天率隊前往各銀行頒贈感謝狀及警察娃娃予阻詐有功的行員，感謝她們以機警熱忱的態度，透過關懷提問發現疑點即時通報；警方也呼籲民眾，勿輕信網路流言及不明電話，接獲可疑資訊，請立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢。
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