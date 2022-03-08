影／疑疲勞駕駛 曳引車衝分隔島 撞斷燈柱交通卡6小時

蕭姓男子昨深夜11時許駕駛曳引車，車上載運爐石粉，從台9線由南往北行駛到台11線177.2K處，疑疲勞駕駛自撞中央安全島，撞斷安全島上燈柱，占用南北向內側車道近6小時，所幸駕駛示受傷，蕭酒測值為0，詳細肇事原因由大武交通小隊調查。

台東縣大武警察分局昨日晚間11時24分許，接獲民眾報案，在台11線177.2公里北上處發生交通事故，員警立即到場管制疏導， 發現一輛曳引車，衝撞中央分隔島，撞斷了2根燈柱，分隔島的水泥塊四散，車子就卡在分隔島上，蕭姓駕駛沒有受傷。

因曳引車卡在分隔島上，2路燈柱倒在車道兩側，造成南北向內側車道都無法通行，員警在現場指揮交通警戒，直到5時10分許才排除事故車輛並清理完畢，恢復正常通行。