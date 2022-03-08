深夜連闖兩所小學行竊 看到員警出現翻越鐵門狼狽落網
基隆市呂姓男子利用夜色掩護，涉嫌連闖兩所小學行竊，先在五堵國小得手，後來在堵南國小校園被員警發現，攀爬鐵門往外逃時，趕來支援的員警逮個正著，帶回詢問後，今天依竊盜罪嫌將他移送基隆地檢署偵辦。
基隆警三分局百福派出所昨晚10點多，先後接獲通報五堵、堵南國小有不明男子入侵。所長羅軒偉率巡佐路鴻裕和警員呂亞迪、林佳蓁、實務生蔡永純趕往堵南國小，看到體壯碩的30多歲呂姓男在校內。
呂男發現員警到場拔腿逃逸，員警在後方追捕。呂男逃到校門口圍牆邊，攀爬學校鐵門往外跳時，被支援警力攔下就逮。
警方在呂男身上起出385元紙鈔及硬幣、超商禮卷200元、超商儲值卡等贓證物，呂男坦承在五堵國小有得手財物，再到堵南國小準備下手時，發現警方到場並落網。
警三分局長林文煜表示， 分局與轄內各級學校會定期召開校園安全座談會，設有通報機制，保持密切聯繫，未來會更全面檢視校園安全設備，結合警力加強巡查，強化聯繫落實宣導，共同維護校園安全。
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