黃格格涉縱火釀城中城46死 去年遭捅4刀 行兇舊識起訴

高雄城中城大火造成46死43傷，涉嫌縱火的女子黃格格被檢方依殺人等罪起訴，並求處極刑；黃格格性格潑辣，過去就曾多次與其他友人發生爭執，去年2月19日，她和劉姓老翁（70歲）爆發爭執，劉翁氣不過持水果刀猛刺黃4刀，黃格格送醫急救才倖免於難，這次黃成了被害人，劉翁被高雄地檢署依殺人未遂起訴。

檢方調查，劉翁和黃格格是舊識，去年2月19日下午4時許，兩人酒後在鹽埕區一帶爆發口角，黃氣得拿安全帽丟向劉翁，劉不滿，氣得回家拿水果刀，在愛河畔的河西路碰到黃格格後，趁機持刀朝黃的腹部、背部猛刺。

在場路人見黃格格遭刺重傷立刻報警、消防局，消防局獲報馳援，將黃女送往高醫急救，左背、左胸、腹部、左肩各有1處刀傷，經急救後才倖免於難。

劉翁遭警方逮捕後不服，劉翁供稱，他年紀這麼大，還無緣無故被黃格格欺負，才會帶著水果刀防身，原本只是想嚇嚇她，沒料黃卻一直拿酒瓶攻擊，他才拿刀子輕輕刺一下。但黃格格傷癒後，直言劉翁傷人時曾稱「要刺給我死」。