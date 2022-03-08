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影／R6重機男北宜一路飆 直線加速「大驚有彎」慘自摔

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

黃姓男大生日前和朋友走北宜公路「車聚」，他騎山葉R6紅牌重機一路狂飆，途中因不明原因自摔，重機連人帶車向前翻滾，黃男重摔倒地，所幸僅身體多處挫傷，沒有生命危險。昨天友人將行車記錄器影像Po上網，畫面十分驚悚，在網上瘋傳，有人直說「沒死命真大」！

新店警方本月5日早上10點37分獲報，北宜公路33.3K處發生車禍，派員前往；現場發現黃男（20歲）疑似自撞，經觀察他全身有多處擦挫傷，緊急協助送醫後無礙。

據了解，黃男當時騎車經過32.7K的財茂彎後，開始直線加速，他供稱沒注意到前面還會有一個小彎，突然被嚇到，怕車速過快轉不過去，輕按了一下煞車，沒想到就自摔，自己也十分不解「怎麼這樣就摔車」。警方對他酒測，無酒駕。

據悉，黃男騎的是山葉出產的600c.c.紅牌重機R6，市價近60萬元，最高時速可來到191km/h。由於R6性能完善，是重機車友相當喜愛的仿賽級賽車。

黃姓男大生日前騎R6重機上北宜，行經33.3K處時，疑因未減速過彎，煞車時不慎自摔，畫面驚悚。記者翁至成／翻攝
黃姓男大生日前騎R6重機上北宜，行經33.3K處時，疑因未減速過彎，煞車時不慎自摔，畫面驚悚。記者翁至成／翻攝
黃男騎的R6重機市價逾60萬，自摔後機車車頭全毀，所幸黃男命大，沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
黃男騎的R6重機市價逾60萬，自摔後機車車頭全毀，所幸黃男命大，沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
黃男騎的R6重機市價逾60萬，自摔後機車車頭全毀，所幸黃男命大，沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
黃男騎的R6重機市價逾60萬，自摔後機車車頭全毀，所幸黃男命大，沒有生命危險。記者翁至成／翻攝

重機 北宜公路

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